Pirc Musar sprejela kralja, v predsedniški palači mu je pokazala tudi ... (FOTO)

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v predsedniški palači danes sprejela jordanskega kralja Abdulaha II. Srečanje je bilo namenjeno krepitvi prijateljskih vezi med državama, pogovoru o razmerah na Bližnjem vzhodu ter sodelovanju na področju gospodarstva, digitalizacije in humanitarne pomoči, s sporočili iz urada predsednice.

Predsednica republike Natasa Pirc Musar je sprejela jordanskega kralja Abdulaha II. ter njegovega prestolonaslednika, princa Huseina bin Abdulaha II. FOTO: Bostjan Podlogar/sta

V pogovoru je predsednica izpostavila tudi pomen humanitarnega delovanja Jordanije v podporo prebivalstvu Gaze: »Jordanija je v zadnjem letu pokazala izjemno solidarnost z dostavo pomoči v Gazo. Tudi Slovenija je prek Jordanske hašemitske dobrodelne organizacije že poslala več pošiljk humanitarne pomoči, kar je pomemben izraz našega sodelovanja in skupnih vrednot.«

Predsednica republike Natasa Pirc Musar je sprejela jordanskega kralja Abdulaha II. ter njegovega prestolonaslednika, princa Huseina bin Abdulaha II. FOTO: Bostjan Podlogar/sta

Ob obisku sta Slovenija in Jordanija podpisali skupno deklaracijo in memorandum o soglasju na področju digitalne preobrazbe.

Je pa Pirc Musarjeva, kot navdušena motoristka, jordanskemu kralju v predsedniški palači pokazala tudi motor in z visokom gostom pokramljala o visokooktanskih temah ...