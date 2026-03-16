Pirc Musar udarila po mizi: »Take zavržne prakse pri nas nimajo mesta«

Po mnenju mnogi je letošnja predvolilna kampanja ena najbolj umazanih do zdaj, ne manjka takšnih in drugačnih obtoževanj, afer, prisluhov ter nasilnih in neokusnih incidentov, o katerih smo že večkrat pisali. Zdaj pa se je odzvala še predsednica države Nataša Pirc Musar, ki je spomnila, da je že ob začetku volilne kampanje jasno opozorila, da je »neselektivno in pošteno informiranje volivcev ključ do demokratičnih in poštenih volitev«. Takrat je Pirc Musar tudi dodala: »Namerno potvarjanje dejstev, zavajanje, dezinformacije, vpletenost tujih držav v volitve, financiranje od zunaj – vse to so primeri volilnih kampanj, kot smo jim nedavno bili priče v nekaterih evropskih državah. Take zavržne prakse pri nas nimajo mesta.« A se je marsikdo posmehljivo in negativno pridušal nad njenimi opozorili o dezinformacijskih kampanjah in morebitnih vplivih iz tujine. »A žal je jasno. Slovenija se je s tokratno kampanjo uvrstila na seznam držav, kjer se takšne stvari dogajajo. Zdaj je čas, da začnemo ukrepati,« je po zadnji aferi, v katero naj bi bila vpletena celo tuja obveščevalna služba, udarila po mizi predsednica države.

Pridobljeni so nezakonito

V javnost namreč dnevno prihajajo posnetki, objavljeni na anonimnih profilih družbenih omrežjih, na njih pa je mogoče slišati vplivne Slovenke in Slovence, med njimi odvetnico Nino Zidar Klemenčič in nekdanjo pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan, ki razglabljata o Sloveniji in njenih voditeljih, domnevni korupciji in drugih spornih temah. »Javnost bi morala biti najprej in nedvoumno obveščena, da so ti posnetki – ne glede na njihovo vsebino – pridobljeni nezakonito. Za odkrivanje nezakonitosti, morebitnih kaznivih dejanj in vplivanja iz tujine so pristojne neodvisne državne institucije, od katerih pa, glede na vse informacije, ki se že pojavljajo v javnosti, pričakujem takojšnje ukrepanje in razkritje za javnost relevantnih informacij. Razsežnosti aktivnosti zunanjih akterjev namreč še niso v celoti razkrite oz. pojasnjene, vendar že doslej javno predstavljeno delovanje resno spodkopava demokratične temelje Republike Slovenije, ne glede na to, kdo vodi vlado ali kdo je v opoziciji,« je bila v odzivu jasna Pirc Musar, ki jo »izjemno skrbi, da takšnega načina delovanja niso enotno in jasno obsodile vse politične stranke«. »To je nevaren signal za našo demokracijo – signal, da vanjo ne zaupamo, signal, da je nismo pripravljeni braniti,« dodaja.

Preiskati je treba tudi navedbe

A ne glede na dejstvo, da so bili posnetki pridobljeni nezakonito, predsednica Republike Slovenije ne more mimo njihove »izjemno zaskrbljujoče« vsebine. »Nad nekaterimi pogovori in opisovanjem domnevnih koruptivnih praks sem kot Slovenka, kot državljanka in kot predsednica republike globoko razočarana in ogorčena. Takšni pogovori so sramota za že tako močno načet ugled politike in slovenskega političnega prostora,« navaja Pirc Musar, ki pričakuje, da bodo pristojne institucije, poleg preiskovanja samega nastanka in širjenja teh posnetkov, pod drobnogled vzele tudi nekatere prakse, ki so v njih opisane. »Če se takšne stvari potrjujejo, je skrajni čas, da jih kot družba končno razčistimo. Takšne prakse so tumor, ki najeda sicer zdravo slovensko telo, in dolžnost države je, da ga začne učinkovito zdraviti,« je še pribila Pirc Musar ter državljanke in državljane ponovno pozvala, da se udeležijo volitev.