Pirc Musar udeležena v še eni prometni nesreči

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je bila junija, to je pred odmevno prometno nesrečo v predoru Kastelec, udeležena v prometni nesreči z manjšo materialno škodo, poroča portal Info360. V predsedničinem uradu so za STA potrdili navedbe portala, tudi to, da je šlo za blažji nalet dveh službenih vozil policije brez drugih udeležencev.

Nesreča se je zgodila 11. junija na službeni poti proti Primorski. V prvem vozilu sta bila poleg predsednice Pirc Musar še varnostnika, torej voznik in sovoznik na sovoznikovem sedežu. V drugem vozilu pa sta bila prav tako dva varnostnika, so na portalu navedli pojasnila urada predsednice republike.

Urad je o nesreči obvestil policijo, ne pa tudi javnosti. Kot so navedli v uradu, prekrškovnega postopka ob dogodku ni bilo, saj sta vozili in voznika izpolnjevali pogoje za takojšnjo nadaljnjo udeležbo v cestnem prometu. Konec julija je bila predsednica Pirc Musar med udeleženci prometne nesreče v predoru Kastelec, v kateri je utrpela telesne poškodbe. O tej nesreči je predsedničin urad javnost obvestil šele dan po dogodku. V vozilu sta poleg predsednice in varnostne ekipe takrat potovali še njeni prijateljici, ena od njih je ruska državljanka. Dogodek je v javnosti med drugim sprožil ugibanja in opozorila o varnostnih tveganjih.