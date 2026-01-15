Pirc Musar v pogovoru: Je Zemlja res okrogla? Astronavtka brez zadržkov odgovorila

V Slovenijo je pred dnevi na obisk prišla ena najslavnejših astronavtk na svetu Sunita Williams iz ameriške vesoljske agencije Nasa. Izjemna raziskovalka vesolja, ki ima tudi slovenske korenine, je med drugim obiskala predsednico republike Natašo Pirc Musar, ki je z njo opravila poglobljen pogovor za svoj podkast Moč besede.

V vesolju je skupaj preživela kar 608 dni, sodelovala je v treh vesoljskih odpravah in opravila več vesoljskih sprehodov, katerih skupno trajanje presega 62 ur. Za večino ljudi nepredstavljiva izkušnja, zanjo pa življenje.

Predsednica Pirc Musar jo je tudi v imenu vseh skeptikov vprašala nekaj zelo preprostega: ali je Zemlja res okrogla. Sunita Williams se je nasmehnila in odgovorila brez ovinkarjenja: »Ko se glavni motorji ugasnejo, vse utihne. Vse začne lebdeti. In takrat vidiš Zemljo okroglo. Ja, moji učitelji so imeli prav.«

Predsednica ni skrivala navdušenja in je priznala, da ji neskončno zavida sprehode v vesolju. V pogovoru se nista izognili niti enemu največjih vprašanj človeštva – ali smo v vesolju sami. Sunita Williams je odgovorila: »Ko si nad atmosfero, vidiš na milijarde zvezd. Vsaka ima lahko planet. Ob tolikšni verjetnosti mora nekje obstajati prava kombinacija.«

To je že četrti obisk Sunite Williams v Sloveniji. Državo je obiskala že v letih 2009, 2013 in 2016, še posebej pa je čustveno povezana z Lešami pri Tržiču, od koder izvira njena prababica Marija Bohinec. Leta 2013 ji je takratni predsednik republike Borut Pahor podelil medaljo za zasluge za izjemen prispevek k promociji znanosti med mladimi – priznanje, ki ga Sunita še danes nosi s ponosom.

Tokrat se je Sunita Williams se je Sloveniji srečala s politiki, s slovenskimi znanstveniki, akademiki, študenti in predstavniki podjetij s področja vesoljskih tehnologij. Poseben poudarek je namenjen spodbujanju mladih, izobraževanju ter predstavitvi slovenskih dosežkov na področju znanosti in tehnologije. Obisk sovpada tudi z novim poglavjem za Slovenijo – polnopravnim članstvom v Evropski vesoljski agenciji (ESA) in pristopom k sporazumu Artemis, ki odpira vrata sodelovanju v najambicioznejših globalnih raziskovalnih programih.

Celoten pogovor s predsednico republike si lahko ogledate tukaj