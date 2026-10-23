Pirc Musarjeve zaradi potez vlade ne bo na državni proslavi: Zgodile so se »stvari, ki niso ne državotvorne ne domoljubne«

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se zaradi nestrinjanja s potezami vlade ne bo udeležila državne proslave ob dnevu suverenosti. Pravi, da si ne želi novih delitev, »toda preprosto ne morem nadeti plašnic in tiho sedeti na proslavi«. Med drugim je izpostavila preimenovanje praznika, izključevanje praporščakov NOB in odnos do sodstva.

Pirc Musarjeva je na novinarski konferenci najprej spomnila, da je prisluhnila želji predsednika vlade Janeza Janše, da bi bil kljub drugačnemu prvotnemu dogovoru on edini govorec na državni proslavi ob prihajajočem prazniku. »Nisem si želela nepotrebnih prerekanj na to temo, zato sem tedaj sklenila, da se bom proslave udeležila kot gostja,« je dejala. »A žal so se v zadnjih dneh zgodile stvari, ki niso ne državotvorne ne domoljubne, so skrb vzbujajoče in zato moram nanje opozoriti javno,« je dejala. »Nedopustno in nesmiselno je, da se državni praznik na vabilu na državno proslavo samovoljno preimenuje,« je dejala. Vlada je namreč v vabilu zapisala, da gre za proslavo ob dnevu suverenosti in '35. obletnici osvoboditve Slovenije'. »Imena državnih praznikov so določena z zakonom. Kot sopodpisnica vabila takšnemu posegu ostro nasprotujem,« je dejala.

Pravi, da brez osvobodilnega boja in njegove zgodovinske zapuščine ni mogoče celovito razumeti poti do današnje samostojne, neodvisne in suverene Slovenije.

Odločno nasprotuje tudi izključitvi praporščakov Zveze združenj borcev NOB s proslave. »Praporji in njihovi nosilci so pomemben del vseh državnih proslav, predstavljajo zgodovinski spomin, vrednote in ljudi, ki so soustvarjali našo skupno domovino,« je pojasnila in dodala, da brez osvobodilnega boja in njegove zgodovinske zapuščine ni mogoče celovito razumeti poti do današnje samostojne, neodvisne in suverene Slovenije. S programa proslave so umaknili tudi del, ko se običajno predsednica republike ob prihodu pokloni zastavi in pregleda častno enoto. »Ustavni položaj institucije, ki jo imam čast predstavljati, pomeni, da se v imenu ljudi, ki jih imam prav tako čast predstavljati, poklonim zastavi in pregledam častno enoto ter ešalon praporščakov. (...) Ko je ta akt brez pojasnil umaknjen s programa proslave, je s tem odvzeto dostojanstvo ljudem, državi in institucijam, ki jo predstavljajo,« je opozorila.

Zaradi teh treh potez je ne bo Samovoljno preimenovanje praznika in protokolarni umiki: Vlada je na vabilu uradni praznik poimenovala drugače, kot določa zakon, hkrati pa iz uradnega programa brez pojasnila umaknila del, kjer se predsednica ob prihodu pokloni zastavi in pregleda častno enoto. Izključevanje praporščakov NOB: Vlada je s proslave izključila praporščake Zveze združenj borcev za vrednote NOB, kar predsednica vidi kot nedopustno brisanje zgodovinskega spomina in soustvarjalcev domovine. Napad na neodvisnost sodstva: Predstavnik vladnega urada je predstavnikom sodne veje oblasti grozil z »deratizacijo«, kar predsednica označuje za zavržno besedišče in neposreden napad na temelje pravne države.

Kot zadnje pa se je obregnila ob odnos vlade do pravosodja. Na državne proslave so namreč vabljeni tudi predstavniki sodne veje oblasti, »tiste sodne veje oblasti, ki jim predstavnik vladnega urada grozi z deratizacijo«. »Takšne izjave so sramotne, zavržne in predvsem nevarne. Sodniki niso škodljivci, sodstvo pa ni sovražnik, ki ga je treba iztrebiti. Takšno besedišče ni samo kritika pravosodja, temveč neposreden napad na neodvisnost sodne veje oblasti in na temelje pravne države,« je bila jasna predsednica. »Kljub obljubam aktualne vlade o graditvi partnerstva za razvoj Slovenije smo znova priča ravnanjem, ki le še poglabljajo delitve. Zato na nedeljski proslavi ne morem sodelovati,« je pojasnila.

Dodala je, da odločitve ni sprejela zlahka, predvsem zaradi spoštovanja do vseh Slovenk in Slovencev. »To bo prva državna proslava v mojem mandatu, na kateri me ne bo. Za takšno potezo sem se odločila z grenkobo v srcu,« je še dodala.

Janša bil član komunistične partije; ona ne

Kot je opozorila, v tekmovanju, čigav pogled na prelomne zgodovinske trenutke je bolj pravilen, izgubljajo vsi – država in njeni ljudje. Sama pri tem ne namerava sodelovati.

Komentirala pa je tudi današnjo objavo Janše na X, kjer je med drugim zapisal, da bodo na proslavi očitno manjkali tisti, ki jim »simbol na kapi in zastavi nekdanjega agresorja tudi po 35 letih pomeni več kot samostojna Slovenija«. Kot je dejala, sama nikoli ni imela tega simbola na kapi. »Ko mi to reče nekdo, ki je bil dolgo član komunistične partije, jaz pa nikoli, potem njegove besede povedo več o njem kot o meni,« je ocenila.

Zatrdila pa je, da sama ob dnevu suverenosti ne bo pripravljala alternativne slovesnosti. Preživela ga bo v Brežicah, kjer se bo udeležila slovesnosti ob 50-letnici delovanja Društva kmetic Brežice ter 20-letnici ocenjevanja in razstave tradicionalnega bizeljskega ajdovega kolača. »Bom med ljudmi, prepričana sem, da se bom med njimi zelo, zelo dobro počutila. Verjemite, to, kar gledamo v slovenski politiki ali v parlamentu, ni Slovenija, ki jo jaz poznam na terenu,« je sklenila.