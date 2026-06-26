Pirc Musarjeva bo spremembe pri izobešanju zastav spoštovala, a še naprej podpirala skupnost LGBTIQ+

Iz urada predsednice republike Nataše Pirc Musar so ob zakonskem predlogu za prepoved izobešanja zastav drugih držav ali organizacij na javnih stavbah sporočili, da bo predsednica v primeru sprememb zakona te spoštovala. Še naprej pa bo podpirala skupnost LGBTIQ+, prav tako bo opozarjala na kršitve mednarodnega in humanitarnega prava, so dodali.

Obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave ne bi bilo več mogoče

Resnica je namreč dan pred letošnjim dnevom državnosti v parlamentarni postopek vložila predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni, s katerim želijo prepovedati obešanje zastav, za katere ni zakonske podlage, na pročelja javnih institucij. Obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave v podporo določeni državi ali skupnosti tako ne bi bilo več mogoče.

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Na predlog so se danes odzvali tudi v predsedničinem uradu. V času mandata Pirc Musar so namreč na pročelje predsedniške palače vsako leto v času festivala Parada ponosa, v podporo LGBTIQ+, izobesili mavrično zastavo. Prav tako so takoj za tem, ko je nova vlada z vladnega poslopja snela palestinsko zastavo, to izobesili v predsedniški palači.

Če bodo DZ predlagane dopolnitve sprejel, v predsedničinem uradu napovedujejo, da bo Pirc Musar spremembe pri izobešanju zastav spoštovala, »ker mora spoštovati vsak veljaven zakon«, so zapisali v odzivu za STA.

Nataša Pirc Musar. FOTO: Jure Makovec Afp

Kot so poudarili, pa to nikakor ne pomeni, da bo prenehala podpirati skupnost LGBTIQ+ ali se zavzemati za njeno enakopravnost, dostojanstvo in varstvo človekovih pravic.