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PREDLOG SPREMEMB

Pirc Musarjeva bo spremembe pri izobešanju zastav spoštovala, a še naprej podpirala skupnost LGBTIQ+

Obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave ne bi bilo več mogoče, če bodo poslanci sprejeli predlog za prepoved izobešanja zastav drugih držav ali organizacij na javnih stavbah.
FOTO: Aneese Getty Images/Jure Makovec Afp/Delo UI 

FOTO: Aneese Getty Images/Jure Makovec Afp/Delo UI 

FOTO: Aneese Getty Images

FOTO: Aneese Getty Images

Nataša Pirc Musar. FOTO: Jure Makovec Afp

Nataša Pirc Musar. FOTO: Jure Makovec Afp

FOTO: Aneese Getty Images/Jure Makovec Afp/Delo UI 
FOTO: Aneese Getty Images
Nataša Pirc Musar. FOTO: Jure Makovec Afp
STA, M. U.
 26. 6. 2026 | 12:48
1:57
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Iz urada predsednice republike Nataše Pirc Musar so ob zakonskem predlogu za prepoved izobešanja zastav drugih držav ali organizacij na javnih stavbah sporočili, da bo predsednica v primeru sprememb zakona te spoštovala. Še naprej pa bo podpirala skupnost LGBTIQ+, prav tako bo opozarjala na kršitve mednarodnega in humanitarnega prava, so dodali.

Obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave ne bi bilo več mogoče

Resnica je namreč dan pred letošnjim dnevom državnosti v parlamentarni postopek vložila predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni, s katerim želijo prepovedati obešanje zastav, za katere ni zakonske podlage, na pročelja javnih institucij. Obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave v podporo določeni državi ali skupnosti tako ne bi bilo več mogoče.

FOTO: Aneese Getty Images
FOTO: Aneese Getty Images

Na predlog so se danes odzvali tudi v predsedničinem uradu. V času mandata Pirc Musar so namreč na pročelje predsedniške palače vsako leto v času festivala Parada ponosa, v podporo LGBTIQ+, izobesili mavrično zastavo. Prav tako so takoj za tem, ko je nova vlada z vladnega poslopja snela palestinsko zastavo, to izobesili v predsedniški palači.

Če bodo DZ predlagane dopolnitve sprejel, v predsedničinem uradu napovedujejo, da bo Pirc Musar spremembe pri izobešanju zastav spoštovala, »ker mora spoštovati vsak veljaven zakon«, so zapisali v odzivu za STA.

Nataša Pirc Musar. FOTO: Jure Makovec Afp
Nataša Pirc Musar. FOTO: Jure Makovec Afp

Kot so poudarili, pa to nikakor ne pomeni, da bo prenehala podpirati skupnost LGBTIQ+ ali se zavzemati za njeno enakopravnost, dostojanstvo in varstvo človekovih pravic. 

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Pirc Musarjeva bo spremembe pri izobešanju zastav spoštovala, a še naprej podpirala skupnost LGBTIQ+

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