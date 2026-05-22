Pirc Musarjeva čestitala Janši: »Od nove vlade pričakujem ...«

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na družbenih omrežjih čestitala mandatarju nove vlade Janezu Janši. Njemu in bodoči vladni ekipi je zaželela uspešno delo in zavedanje, da bodo odgovorni za dobrobit Slovenije. To pa ni možno brez zagotavljanja človekovih pravic, vladavine prava, strpnosti in sodelovanja pri vodenju države, je dodala. Kot je Pirc Musarjeva zapisala v čestitki, želi bodoči vladni ekipi »zavedanje, da bodo odgovorni za dobrobit Slovenije in njen ugled, doma in v tujini«.

Od nove vlade pričakuje, »da bo zagovarjala tisto, za kar si je slovenski narod prizadeval stoletja: varnost, blaginjo, svobodo in dostojanstvo; Za vse nas«. »Nič od tega ni mogoče brez zagotavljanja človekovih pravic, vladavine prava, brez visoke stopnje politične kulture in strpnosti ter sodelovanja pri vodenju države,« je dodala na omrežju X.

DZ je na tajnem glasovanju z 51 glasovi za in 36 glasovi proti predsednika SDS Janšo danes izvolil za novega predsednika vlade. Janša, ki je pred poslanci že zaprisegel, ima tako mandat za sestavo svoje četrte vlade, ki bo 16. slovenska vlada. Kandidate za ministre mora v DZ predložiti v 15 dneh. Janša je sicer napovedal, da bodo pogovore o kadrovskem razrezu začeli v ponedeljek. Na zaprisego vlade računa najkasneje v dveh tednih, je še povedal. Janša je kandidaturo vložil s podpisi poslancev, medtem ko predsednica republike ne v prvem ne v drugem krogu kandidata za mandatarja ni predlagala.

Janša po izvolitvi za predsednika vlade prejema čestitke iz tujine

Potem ko je bil Janez Janša danes v DZ izvoljen za novega predsednika vlade, je med drugim prejel čestitke najvišjih političnih predstavnikov EU, hrvaškega premierja Andreja Plenkovića in izraelskega zunanjega ministra. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da se veseli sodelovanja pri reševanju skupnih izzivov.

Ob njegovi izvolitvi se iz Evrope in sveta vrstijo odzivi. »Čestitke, dragi Janez Janša, ob izvolitvi za predsednika slovenske vlade,« je na omrežju X zapisala von der Leyen. Dodala je, da se veseli sodelovanja pri reševanju skupnih izzivov, kot so krepitev varnosti, gospodarske odpornosti in konkurenčnosti na svetovni ravni.

Da se veseli sodelovanja z Janšo, je na omrežju X zapisal tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Vse najboljše pa je Janši zaželela predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola. »Medtem ko gradimo varnejšo in močnejšo Evropo, bomo še naprej zagotavljali varnost, blaginjo in priložnosti za prebivalce Slovenije in celotne Evrope,« je zapisala v objavi na X.

Vodja politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP), katere članica je tudi SDS, Manfred Weber je na X zapisal, da je Janša izkušen in zavezan gradnji bolj uspešne in močnejše Slovenije.

Hrvaški premier Andrej Plenković pa je na X sporočil, da se veseli nadaljnjega tesnega sodelovanja med Hrvaško in Slovenijo, dvema prijateljskima državama, ki ju povezujejo močne politične, gospodarske in družbene vezi. »V času številnih evropskih in globalnih izzivov sem prepričan, da bomo s skupnim delom še naprej krepili naše partnerstvo v okviru Evropske unije in Nata,« je dodal.

Janši je ob izvolitvi čestital tudi izraelski zunanji minister Gideon Sar. »Vaše vodstvo v Sloveniji je v tem zahtevnem času izredno pomembno, vaše izkušnje pa so nujno potrebne. Veselim se sodelovanja pri reševanju izzivov ter krepitvi sodelovanja in prijateljstva med Slovenijo in Izraelom,« je zapisal na X.

Janšev politični zaveznik in nekdanji madžarski premier Viktor Orban pa je sporočil, da je Janševa vztrajnost po naporni volilni kampanji in težkih pogajanjih odprla novo poglavje za Slovenijo ter ponovno vzbudila upanje v stabilnost in zdravo pamet. »Želim vam moč in uspeh pri delu, ki je pred vami,« je dodal.