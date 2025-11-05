Pirc Musarjeva: »Globoko me je pretresla tragična novica«

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je izrekla sožalje družinam žrtev in vsem prizadetim v požaru, ki je v torek zvečer izbruhnil v domu za ostarele v Tuzli na severovzhodu Bosne in Hercegovine. Požar je po zadnjih informacijah terjal 12 smrtnih žrtev, več deset ljudi pa je potrebovalo zdravniško pomoč.

Nataša Pirc Musar je izrekla sožalje svojcem žrtev požara v Tuzli. FOTO: Leon Vidic/delo

»Globoko me je pretresla tragična novica o požaru v domu za ostarele v Tuzli, v katerem je življenje izgubilo več kot deset ljudi, številni so bili poškodovani. Izrekam iskreno sožalje družinam, svojcem ter vsem prizadetim,« je na omrežju X zapisala Pirc Musar.

Požar v domu za ostarele izbruhnil v torek zvečer

Gasilci so ga kmalu spravili pod nadzor. Po zadnjih informacijah je umrlo 12 ljudi, navaja hrvaška tiskovna agencija Hina. Več kot 30 ljudi je potrebovalo zdravniško pomoč, med njimi so poleg varovancev doma tudi gasilci, policisti, zdravstveni delavci in zaposleni v domu.