Nataša Pirc Musar: Ne bom tiho, ko zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami države

»Ne bom tiho, ko slovenska zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države,« je danes v nagovoru slovenskim diplomatom na Brdu pri Kranju dejala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Kot temeljne vrednote je izpostavila svobodo, demokracijo, enakost, pravno državo in človekove pravice.

»Kot predsednica Republike Slovenije imam skupaj z vami (...) odgovornost, da vsak dan varujem in uveljavljam vrednote, zapisane v ustavi. Tako bo tudi v prihodnje. Kot bo v prihodnje ostala tudi moja zaveza, da ne bom tiho, ko slovenska zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države,« je v nagovoru diplomatskemu zboru, ki je potekal za zaprtimi vrati, dejala Pirc Musar.

Nanizala je več pohval na račun slovenske diplomacije v svetu in njenih dosežkov, izrazila pa je tudi nekaj kritik, predvsem v luči potez trenutne vlade. Pri tem je omenila nasprotovanje kandidaturi nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel. Slovenija je s tem po mnenju predsednice »zamudila priložnost za zasedbo visokih položajev v mednarodnih institucijah«, takšnih priložnosti pa »za nas ni prav veliko«.

Kritika potez, ki pošiljajo »napačno sporočilo v svet«

Kot neskladno z vrednotami delovanja Slovenije v mednarodnih odnosih je ocenila najavo tesnejših stikov predsednika DZ Zorana Stevanovića z rusko dumo in njegov četrtkov sprejem predsednika parlamenta Republike Srbske, preden bi sprejel predstavnike skupščine BiH. Predsednica je dejala, da gre za »pošiljanje napačnega sporočila v svet«.

V neskladju z vrednotami slovenske zunanje politike je po njenem tudi »nasprotovanje tisti zunanji politiki EU, ki v ospredje postavlja človekove pravice in dostojanstvo«. »Slovenija je članica EU in je s tem sprejela tudi njene temeljne vrednote svobode, demokracije, enakosti, pravne države, človekovih pravic in dostojanstva. Pri takem odnosu do ustavnih vrednot v zunanji politiki Slovenije ne morem sodelovati. To ni zunanja politika, ki je v interesu naše države,« je dodala predsednica v govoru, ki so ga posredovali iz urada predsednice.

Posreden odgovor Janši o pristojnostih zunanje politike

Posredno se je odzvala tudi na besede premierja Janeza Janše, ki je v četrtek v nagovoru diplomatom dejal, da zunanjo politiko vodi vlada in da je samo to uradna politika Slovenije. »Ne želim polemizirati o tem, kdo ima pristojnosti voditi zunanjo politiko. Te pristojnosti so določene z ustavo in zakonom. Želim pa jasno povedati, da pristojnost za odločanje ne pomeni imunitete pred javno presojo,« je dejala.