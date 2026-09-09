Diplomatski hlad v Ljubljani: Pirc Musarjeva ga ne bo sprejela, Sar pa: »Za srečanje sploh nisem prosil«

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se med obiskom izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara v Sloveniji z njim ne bo srečala. Prav tako se ne bo udeležila sprejema ob odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani, smo že poročali.

Nataša Pirc Musar. FOTO: Boštjan Podlogar/uprs

Sar je v Slovenijo prispel danes, obisk pa bo sklenil v četrtek, ko ima na programu še pogovore v državnem zboru. Pirc Musarjeva je danes na Norveškem, kjer se udeležuje pogreba norveškega kralja Haralda V., vendar naj bi se do četrtka že vrnila v Slovenijo.

Pirc Musarjeva je ena glasnejših evropskih kritičark izraelskega ravnanja v Gazi Nataša Pirc Musar je do politike izraelske vlade, predvsem do ravnanja v Gazi in na Zahodnem bregu, izrazito kritična. Njeno stališče pa ni enostransko v smislu podpore Hamasu: napad Hamasa 7. oktobra je večkrat nedvoumno obsodila, zahtevala izpustitev talcev in izrazila sočutje z izraelskimi žrtvami. Hkrati izraelsko ravnanje do palestinskih civilistov označuje za kolektivno kaznovanje in kršenje mednarodnega prava. Zagovarja rešitev dveh držav, torej obstoj Izraela ob neodvisni palestinski državi, ter spoštovanje človekovih pravic in mednarodnega prava za obe strani. Avgusta letos je znova kritizirala širjenje izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu, ker so po njenem v nasprotju z mednarodnim pravom in zmanjšujejo možnosti za trajen mir.

V uradu predsednice so pojasnili, da so skladno z običajno prakso ob uradnih obiskih tujih zunanjih ministrov od zunanjega ministrstva prejeli poizvedovanje, ali bi predsednica sprejela izraelskega gosta. Odgovorili so jim, da predsednica izraelskega gosta ne bo sprejela.

Sar: Za srečanje sploh nisem zaprosil

Izraelski zunanji minister je medtem na današnji novinarski konferenci z zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem na vprašanje o morebitnem sprejemu pri predsednici odgovoril, da zanj sploh ni zaprosil.

Izraelski zunanji minister Gideon Sar in slovenski zunanji minister Tone Kajzer. FOTO: Jože Suhadolnik

Nataša Pirc Musar je bila sicer v preteklosti večkrat kritična do izraelskega ravnanja s Palestinci v Gazi in je bila med prvimi, ki so ga lani označili kot genocid.