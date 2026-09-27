Pirc Musarjeva o Trumpu: »Absolutno da, ker mu imam veliko za povedati«

Premier Janez Janša je v New Yorku ameriškega predsednika Donalda Trumpa povabil na obisk v Slovenijo. Povabilo je prišlo ob robu zasedanja Generalne skupščine Organizacije združenih narodov, kjer se je Janša srečal tudi s Trumpom. Po besedah slovenskega premierja je ameriški predsednik povabilo sprejel in mu obljubil, da bo Slovenijo obiskal.

Morebitni Trumpov obisk bi lahko imel tudi širši diplomatski pomen, saj gre za predsednika najpomembnejše zaveznice Slovenije v Natu. Obisk na najvišji ravni bi bil priložnost za pogovore o dvostranskih odnosih, sodelovanju med državama in aktualnih mednarodnih vprašanjih.

Janševo povabilo pa je hkrati odprlo vprašanje, kako je takšen obisk mogoče uradno izpeljati in kdo je pristojen za pošiljanje formalnega vabila. V uradu predsednice republike so namreč pojasnili, da z Janševim povabilom niso bili predhodno seznanjeni. Pri obiskih tujih državnikov na najvišji ravni je potrebno usklajevanje med pristojnimi državnimi institucijami.

O dogajanju in možnosti, da bi Trump vendarle prišel v Slovenijo, so govorili tudi v dnevniku Televizije Slovenija. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je ob tem povedala, da sama morebitnemu obisku ameriškega predsednika ne nasprotuje.

Janševo povabilo odprlo vprašanje protokola

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v dnevniku Televizije Slovenija povedala, da morebitnemu obisku ameriškega predsednika v Sloveniji ne nasprotuje, vendar mora biti takšen obisk ustrezno usklajen. »Sama osebno ne bi imela čisto nič proti, če bi največja zaveznica znotraj NATA prišla na obisk v Slovenijo. Ampak ta obisk mora seveda biti koordiniran. Kot predsednica države sem tista, ki lahko pošlje uradno vabilo.«

Pirc Musarjeva: »Imam mu veliko za povedati«

Na vprašanje, ali bi Trumpa povabila, je Musarjeva odgovorila pritrdilno. Ob tem je dodala tudi, da ima z ameriškim predsednikom veliko tem, o katerih bi se želela pogovoriti. »Absolutno da, ker mu imam veliko za povedati.«