Pirc Musarjeva ob spomeniku žrtvam vseh vojn: »Vsaka žrtev je preveč« (FOTO)

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob današnjem dnevu spomina na mrtve položila venec k spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam ob ljubljanskem Kongresnem trgu. V izjavi za medije je poudarila, da je vsaka žrtev v vojnah žrtev preveč. Zaželela si je, da bi se vojne, ki trenutno divjajo po svetu, končale.

Pirc Musar je v izjavi za medije po polaganju venca poudarila, da je današnji praznik opomin, da so nam pot tlakovali vsi tisti, ki so umrli. Naša odgovornost pa je, da pot za lepši jutri tlakujemo za naše zanamce, je prepričana predsednica. Ob spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam si je zaželela, da bi se vojne, ki trenutno divjajo po svetu, končale. »Naj spomnim, več kot 100 oboroženih konfliktov poteka danes po svetu, kar je največ po koncu druge svetovne vojne. Torej mir naj bo vsem nam državnikom, politikom tista prva stvar, na katero pomislimo, ko se zjutraj zbudimo,« je dejala.

FOTO: X, Nataša Pirc Musar

FOTO: X, Nataša Pirc Musar

Komemoracij so se udeležili tudi najvišji predstavniki države

Osrednje državne komemoracije ob dnevu spomina na mrtve so se udeležili tudi predsednik DZ Zoran Stevanović, predsednik DS Marko Lotrič in ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Polaganje venca so pospremile salve garde Slovenske vojske, zaigral pa je tudi policijski orkester.

Spominske slovesnosti po vsej Sloveniji

Po državi se je na današnji praznik zvrstilo več komemoracij in polaganj vencev. Stevanović je v Kranju položil venec pri spomeniku pesniku Francetu Prešernu. Ljubljanski župan Zoran Janković je pri spomeniku padlim žrtvam na Urhu nagovoril zbrane. Mariborski župan Saša Arsenovič se je medtem udeležil spominske slovesnosti na osrednjem komemorativnem prostoru partizanskega grobišča na pokopališču Pobrežje, prav tako na Pobrežju pa je položil venec na grobišče padlim v 1. svetovni vojni, na grobišču sovjetskih ujetnikov in pri spomeniku miru.

FOTO: X, Nataša Pirc Musar

Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore bo v cerkvi vseh svetih na ljubljanskih Žalah vodil praznično mašo, pred pokopališko cerkvijo Sv. križa pa bo sledila molitev za vse pokojne, ki počivajo na tem pokopališču.