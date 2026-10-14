Pirc Musarjeva s čustvenim sporočilom hudo bolnemu papežu: konec meseca naj bi se srečala z njim

Svet je zaskrbljen zaradi zdravstvenega stanja papeža Leona XIV., ki so mu zdravniki med torkovo operacijo odstranili rakavo tvorbo na pljučih. Sporočila podpore svetemu očetu prihajajo z vseh koncev sveta, oglasila pa se je tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar. Papežu je namenila ganljive besede, konec meseca pa naj bi se z njim tudi srečala.

»Želim mu moč, pogum ter popolno in hitro okrevanje. V tem težkem času so naše misli z njim. Naj najde tolažbo v molitvah in dobrih željah ljudi po vsem svetu,« je predsednica zapisala na družbenem omrežju X.

Papež Leon XIV. FOTO: Guglielmo Mangiapane Reuters

Njene besede imajo še posebno težo tudi zaradi načrtovanega srečanja. Pirc Musarjeva naj bi se namreč predvidoma konec oktobra srečala s papežem. Ali bo njegovo zdravstveno stanje vplivalo na načrtovano srečanje, za zdaj ni znano.

Zdravniki potrdili raka, odstranili so mu del pljuč

Papež Leon XIV. je v torek prestal operacijo, med katero so mu zdravniki odstranili pljučni nodul oziroma vozlič. Po posegu so potrdili, da je bila odstranjena tvorba rakava. Zaradi tega so mu odstranili tudi del desnega pljučnega krila. Po navedbah Vatikana je bila operacija uspešna. Sveti oče bo za okrevanje predvidoma potreboval teden dni, zato so mu do prihodnjega torka odpovedali vse obveznosti.

Nataša Pirc Musar FOTO: Jože Suhadolnik

Oglasili so se najvplivnejši svetovni politiki

Novica o papeževi bolezni je sprožila številna sporočila podpore svetovnih voditeljev. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je papežu zaželel hitro okrevanje in poudaril, da so njegove misli in molitve s svetim očetom ter katoličani po vsem svetu.

Podporo je izrazila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

»Njegova mirnost in moč sta navdih za vse nas. Upamo na njegovo popolno in hitro okrevanje,« je zapisala na omrežju X.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je papežu namenil sporočilo z versko vsebino: »Naj mu Gospod da moč in naj Sveti Duh vodi zdravstvene delavce, ki skrbijo za svetega očeta.«

Sporočila podpore so poslali tudi avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen, kanadski premier Mark Carney, avstralski premier Anthony Albanese in indijski premier Narendra Modi.

Papeža zdaj čaka okrevanje po zahtevnem posegu. Vatikan za zdaj napoveduje približno teden dni počitka, medtem ko ostaja odprto vprašanje, kako hitro se bo 71-letni sveti oče lahko vrnil k svojim obveznostim.