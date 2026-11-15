Pirc Musarjeva volivce pozvala na volišča: »Želela bi si, da se to prenese tudi na državno raven« (VIDEO)

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob današnji oddaji glasu na lokalnih volitvah v Radomljah v občini Domžale zaželela srečo vsem 614 kandidatom za župana v državi. Na terenu opaža, da se na lokalni ravni različne politične opcije več pogovarjajo med sabo. Želela bi si, da se to prenese tudi na državno raven. »Vsake volitve in vsak referendum so pomembni, na lokalnih volitvah še toliko bolj zato, ker lokalna oblast najbolj vpliva na naše življenje v okoljih, kjer živimo,« je ob današnjih, že devetih lokalnih volitvah v samostojni Sloveniji, ki potekajo v 212 občinah, poudarila predsednica.

Na njih kandidira 614 kandidatov za župane, Pirc Musar pa je danes zaželela srečo vsem. Vse volilne upravičence, teh je po zadnjih podatkih 1.605.948, je pozvala k udeležbi na volitvah. »Zadnje raziskave so pokazale, da se volilna udeležba iz leta v leto veča, zato pozivam vse, da se udeležijo tudi lokalnih volitev in da pokažemo, da nam je mar tudi za lokalno skupnost,« je dejala. Obregnila se je ob kampanjo, ki je med drugim odprla vprašanje zasebnosti kandidatov in snemanje njihovih domov, tudi z droni. Kot je dejala, so mnogi politiki, tudi sama, že doživeli, da je nekdo fotografiral zunanjost njihove hiše. A predsednica poudarja, da »volilne kampanje ne smejo presegati meje ustavno in zakonsko dopustnega«. »Lepo prosim, prvi krog zasebnosti vsakega posameznika in tudi politika mora ostati nedotakljiv,« je pozvala.

Opaža pa predsednica na svojih obiskih na terenu, da se na lokalni ravni »različne politične opcije več pogovarjajo med sabo in da prej najdejo skupno besedo pri projektih, ki so pomembni za razvoj občine«. »Želela bi si, da se to prenese tudi na državni nivo,« je pristavila.

Volišča odprta do 19. ure

Volivke in volivci danes izbirajo župane in člane občinskih svetov, ponekod pa tudi člane svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Ob 7. uri se je odprlo 3116 rednih volišč, odprta bodo do 19. ure.