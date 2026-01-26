Pirc Musarjeva žaluje: »Spoštovala sem ga kot vrhunskega pravnika in človeka dialoga«

Poročali smo, da je v 84. letu je umrl nekdanji sodnik ustavnega sodišča Mitja Deisinger, ki je funkcijo opravljal od marca 2008 do marca 2017.

Ob tem se je oglasila predsednica republike Nataša Pirc Musar.

»Z žalostjo sem sprejela vest o slovesu Mitje Deisingerja, nekdanjega predsednika Vrhovnega sodišča in sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije. V času mojega dela na Vrhovnem sodišču je bil moj nadrejeni, ki sem ga spoštovala kot vrhunskega pravnika in človeka dialoga. S svojim znanjem, integriteto in predanostjo pravni državi je pomembno zaznamoval slovensko sodstvo. Njegovi družini, bližnjim in sodelavcem izrekam iskreno sožalje,«.

Pokojni Deisinger je bil leta 1997 imenovan za predsednika vrhovnega sodišča in je to funkcijo opravljal do leta 2003. Od leta 2003 do izvolitve za ustavnega sodnika je bil sodnik svetnik na kazenskem oddelku vrhovnega sodišča in predsednik drugostopenjskega senata za zadeve zavarovalništva, revidiranja in trga papirjev.