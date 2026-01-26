  • Delo d.o.o.
V SLOVO

Pirc Musarjeva žaluje: »Spoštovala sem ga kot vrhunskega pravnika in človeka dialoga«

V 84. letu je umrl nekdanji ustavni sodnik Mitja Deisinger.
Pokojni Mitja Deisinger. FOTO: Blaž Samec
Pokojni Mitja Deisinger. FOTO: Blaž Samec
M. U.
 26. 1. 2026 | 21:18
 26. 1. 2026 | 21:18
1:20
A+A-

Poročali smo, da je v 84. letu je umrl nekdanji sodnik ustavnega sodišča Mitja Deisinger, ki je funkcijo opravljal od marca 2008 do marca 2017.

Ob tem se je oglasila predsednica republike Nataša Pirc Musar

»Z žalostjo sem sprejela vest o slovesu Mitje Deisingerja, nekdanjega predsednika Vrhovnega sodišča in sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije. V času mojega dela na Vrhovnem sodišču je bil moj nadrejeni, ki sem ga spoštovala kot vrhunskega pravnika in človeka dialoga. S svojim znanjem, integriteto in predanostjo pravni državi je pomembno zaznamoval slovensko sodstvo. Njegovi družini, bližnjim in sodelavcem izrekam iskreno sožalje,«.

Pokojni Deisinger je bil leta 1997 imenovan za predsednika vrhovnega sodišča in je to funkcijo opravljal do leta 2003. Od leta 2003 do izvolitve za ustavnega sodnika je bil sodnik svetnik na kazenskem oddelku vrhovnega sodišča in predsednik drugostopenjskega senata za zadeve zavarovalništva, revidiranja in trga papirjev.

Nataša Pirc MusarsmrtsodiščeslovoMitja Deisinger
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Operacija mora bit' ...

O tem, čemu se lažje odpovemo ...
Aljana Fridauer Primožič26. 1. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Mihe Šimnovca: Šampion, ki ni padel z neba

Takšnih serijskih zmagovalcev Slovenija ne pozna veliko.
Miha Šimnovec26. 1. 2026 | 22:25
22:21
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
STARI ZNANEC POLICIJE

Posilstvo v Izoli? Stari znanec policije D. Š. naj bi spolno napadel žensko

Poteka predkazenski postopek.
26. 1. 2026 | 22:21
21:57
Novice  |  Kronika  |  Doma
VEČ BO ZNANO JUTRI

Iskalna akcija v teku: oseba v Dravogradu skočila v Dravo

Na terenu so gasilci, policisti in ostale pristojne službe.
26. 1. 2026 | 21:57
21:30
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POSKRBITE ZA VAŠE ZDRAVJE

Zimske vremenske razmere koži niso naklonjene: to storite, da ne bo hrapava in srbeča

V kombinaciji z drugimi dejavniki lahko nizke temperature povzročijo srbečico, ekcem in druge poškodbe.
26. 1. 2026 | 21:30
21:21
Bulvar  |  Domači trači
»NAVADEN ZIMSKI PETEK«

Jani Prednik znova v središču pozornosti, pokazal je novo (FOTO)

Vzel si je čas za obisk Opatije.
26. 1. 2026 | 21:21

Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
