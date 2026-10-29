Ste videli, s kom je Pirc Musarjeva združila moči? Svetovnim voditeljem so poslale jasno sporočilo!

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na družbenem omrežju X objavila odločen poziv k miru. Svetovne voditelje je opozorila, da morajo za mir trdo delati, največjo odgovornost pa nosijo prav najmočnejši med njimi. Ob tem je sporočila, da je skupaj s predsednico Islandije Hallo Tómasdóttir in nekdanjo predsednico Irske Mary Robinson podpisala poziv k odgovornemu voditeljstvu. K podpori pobudi je povabila tudi javnost in objavila povezavo do spletne strani, na kateri lahko posamezniki prispevajo svoj podpis.

»HOČEMO MIR! Voditelji moramo garati zanj. Tisti z večjo odgovornostjo, ki jo imajo zaradi moči, seveda najbolj,« je zapisala predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Tri predsednice združile moči

Poziv z naslovom Poziv k odgovornemu voditeljstvu v nemirnih časih so oblikovali 11. oktobra letos v Reykjaviku, kjer so obeležili 40. obletnico zgodovinskega srečanja ameriškega predsednika Ronalda Reagana in sovjetskega voditelja Mihaila Gorbačova. Prav njuno srečanje leta 1986 je bilo pomemben korak na poti k zmanjševanju jedrskega orožja in umirjanju napetosti med velesilama. Na letošnjem srečanju so udeleženci opozarjali na vse večje mednarodne napetosti, vojne, pomen spoštovanja človekovih pravic in odgovornost političnih voditeljev pri zagotavljanju varnejše prihodnosti. Razpravljali so tudi o nevarnostih, ki jih prinaša hiter razvoj umetne inteligence.

Sporočilo najmočnejšim: prevzemite odgovornost

Podpisnice poziva poudarjajo, da odgovorno voditeljstvo ne pomeni zgolj odzivanja na krize, ampak tudi dejavno iskanje rešitev, krepitev mednarodnega sodelovanja in preprečevanje novih konfliktov. Pirc Musarjeva je s svojo zadnjo objavo znova izpostavila prav odgovornost tistih, ki imajo v rokah največ moči in vpliva. Mednarodni poziv je dostopen na spletni strani callfromreykjavik.is, kjer se mu lahko pridružijo tudi drugi podporniki.