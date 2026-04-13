MEDNARODNA RAZSTAVA

Pirhi med slikami in prti na ogled v Rogaški Slatini (FOTO)

Do 19. aprila je v Rogaški Slatini še na ogled mednarodna razstava pirhov. Med njimi so stekleni, plastični, kvačkani, glinasti in celo iz stiropora.
Pri paviljonu Tempel obiskovalce pozdravi velikan. FOTOGRAFIJE: Martin Čater

Razstava ima mednarodni pridih.

Tudi kvačkani so.

Ustvarjalci na odprtju

Mojca Marot
 13. 4. 2026 | 06:29
Rogaška Slatina • Ob jubilejni 30-letnici tradicionalnega iskanja pirhov v zdraviliškem parku v Rogaški Slatini je vse do 19. aprila v Anini galeriji še na ogled mednarodna razstava pirhov, ki združuje umetnike in likovna društva iz Hrvaške in Slovenije. »Že v prvih nekaj dneh smo imeli rekorden obisk, saj si je v velikonočnem tednu razstavo ogledalo več kot 600 obiskovalcev,« je povedal Martin Čater iz Društva likovnih umetnikov Šentjur. Poleg članov omenjenega društva so se projektu pridružili člani Likovnega študijskega krožka Ljudske univerze Šentjur ter Društva ljubiteljev likovne ustvarjalnosti Mavrica iz Rogaške Slatine.

Na razstavi pa s svojimi deli sodelujejo tudi posamezni ustvarjalci iz Rogatca, Rogaške Slatine in Sladkega Vrha. Ustvarjalnost na pirhih, kakopak steklenih, pa predstavlja tudi Steklarna Rogaška. Skupaj je razstavljenih 112 pirhov 85 avtorjev, ki so na ogled postavili tako navadna kurja jajca, kot tudi nojeva, steklena, plastična, pa iz stiropora, kvačkana, glinasta, porcelanasta in celo jajca s perlicami. Na ogled je tudi 17 likovnih del, slik s spomladanskimi in velikonočnimi motivi, ki so jih prispevali šentjurski likovniki. Nedeljka Švegler in Jerica Kukovič pa sta razstavo pirhov popestrili še s kvačkanimi in vezenimi prti. Poleg domačinov sodelujejo člani več društev iz sosednje Hrvaške, Iz Slovenije pa poleg društva likovnikov Rifnik še Peter Esih in Ernest Artič iz Rogatca in Društvo ljubiteljev likovne ustvarjalnosti Mavrica iz Rogaške Slatine. Ne gre niti brez domačinov, ki so pirhe prav tako poslikali na različne načine. To so Maksimiljan Sternad - Milč, Erna Ferjanič, Stanislav Lukić, Slavica Mladenović in člani Likovne sekcije A5 iz Sladkega Vrha.

Pisanica od srca

Javni zavod za kulturo in turizem Rogaška Slatina ter Društvo likovnih ustvarjalcev Rifnik Šentjur sta razstavo postavila ob letošnji 30-obletnici tradicionalnega iskanja pirhov v Zdraviliškem parku v Rogaški Slatini. Največ zaslug za to pa ima podpredsednik društva likovnih ustvarjalcev Rifnik Martin Čater. »Že lani sva s Sandro Mitrović iz Kulturnega centra Rogaška Slatina začela kovati železo in uspelo nama je pripraviti razstavo, na kateri sodelujejo hrvaški in slovenski likovniki. Najbolj pa smo popestrili praznični dogodek z največjim pirhom v Sloveniji, ki je razstavljen v paviljonu Tempel. Poslikan je v slogu hlebinskih slikarjev iz Koprivnice, ki so s tako imenovanim naivnim slikarstvom postali znani po vsem svetu,« pove Čater.

Pirh, ki so ga poimenovali Pisanica od srca, je visok dva in širok poldrugi meter, njegovo postavitev pa so poleg šentjurskega društva in Javnega zavoda za turizem in kulturo iz Rogaške Slatine pomagali postaviti tudi člani koprivniško-križevske občine in člani tamkajšnjega turističnega društva, pa tudi hotel Sava Rogaška in vrtni center Rogaška. 

2 metra je visoka Pisanica od srca.

Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
