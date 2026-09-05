Pisatelj z dvema domovinama in enim jezikom izgnanstva je osvojil kristal Vilenice

Bosansko-francoski pisatelj Velibor Čolić je letošnji dobitnik nagrade kristal Vilenice, ki jo podeljujejo na istoimenskem literarnem festivalu. Prejel jo je na današnji literarni matineji v Štanjelu kot avtor najboljšega besedila v festivalskem zborniku. Čolić je mojster tako zgodbe kot tudi načina, kako jo napleta, je utemeljila žirija.

Pisatelj je festivalski kristal prejel za besedilo Priročnik za izgnance. Priročnik za izgnance, ki je sicer odlomek iz istoimenskega romana, je trden in samosvoj del mozaika srednjeevropske književnosti, je nadaljevanje tradicije literature, ki jo zaznamujejo begunstvo, prehajanje iz jezika v jezik, iz kulture v kulturo, pa iskanje smisla v kolesju velikih sistemov, tudi skozi osebna občutja in lirične ubeseditve, ter popisovanje neopaznih zgodb običajnih ljudi, piše v utemeljitvi. Žirijo so sestavljali Martin Lissiach, Aleš Mustar in Gregor Podlogar kot predsednik. Kot še piše v utemeljitvi, je Čolić - migrant in »tisočkrat ranjeni pes«, kot se je nekoč sam poimenoval, mojster tako zgodbe kot tudi načina, kako jo napleta, prede skozi svoja občutja kot pajek, ki poveže niti svoje in evropske polpretekle ter sedanje stvarnosti.

Iz Bosne v Francijo

Rodil se je leta 1964 v Bosni in Hercegovini, kjer je študiral jugoslovansko književnost, po začetku vojne pa je odšel v Francijo, kjer deluje kot novinar za rock glasbo in jazz ter pisatelj. Od leta 2008 piše izvirno v francoščini, jeziku svojega izgnanstva, kot profesionalni pisatelj pa je izdajal pri pariški založbi Gallimard. Njegova dela so priredili za gledališče v Franciji, Švici in Belgiji ter so bila prevedena v številne jezike.

Trilogija o izgnanstvu

V slovenščini je med drugim dostopna njegova avtobiografska trilogija o izgnanstvu, v kateri so romani Vojna in dež, Priročnik za izgnance in Knjiga odhodov. Za svoje delo je prejel več nagrad, med drugim za Vojno in dež nagrado Victor Rossel, ki velja za belgijskega Goncourta, in nagrado Joseph Kessel v Franciji. Francoska akademija mu je leta 2014 podelila nagrado za posebne zasluge na področju francoskega jezika in književnosti.