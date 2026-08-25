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Velika novica za Slovenijo! Po 36 letih se vrača neposredna povezava z ZDA

Leti med Slovenijo in ZDA so predvideni štirikrat na teden, ob ponedeljkih, sredah, petkih in nedeljah, in sicer s širokotrupnim letalom boeing 767-400ER z 231 sedeži.
FOTO: Scott Olson Reuters
FOTO: Scott Olson Reuters
STA,M. U.
 25. 8. 2026 | 15:47
 25. 8. 2026 | 15:53
2:50
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Ameriška letalska družba United Airlines je danes napovedala največjo širitev mednarodne mreže v svoji zgodovini, ki zajema deset novih mest. Med njimi je tudi neposredna povezava ljubljanskega letališča Jožeta Pučnika z newyorškim letališčem Newark, ki bo vzpostavljena 12. maja 2027.

Leti med Slovenijo in ZDA so predvideni štirikrat na teden, ob ponedeljkih, sredah, petkih in nedeljah, in sicer s širokotrupnim letalom boeing 767-400ER z 231 sedeži, so danes sporočili iz Uniteda. S tem bo ta ameriški prevoznik vstopil na slovenski trg in prvič po 36 letih obnovil neposredno povezavo med Ljubljano in New Yorkom.

Dolga zgodovina čezatlantskih letov

Kljub temu da Ljubljana več desetletij ni imela čezatlantskih letov, ima dolgo zgodovino letov v ZDA. Družba Adria Aviopromet, kasneje Adria Airways, je v 60. letih prejšnjega stoletja začela opravljati čarterske lete v ZDA in Kanado, predvsem za jugoslovanske izseljenske skupnosti. S trga se je umaknila leta 1973. Pozneje je s čarterskimi leti med Ljubljano in ZDA začela jugoslovanska letalska družba Jat, prvo redno linijo v ZDA pa je Ljubljana dobila 1. aprila 1978 in je delovala do pomladi 1991, je spomnil portal Ex-Yu-Aviation. Ljubljana bo postala tretja destinacija Uniteda v državah nekdanje Jugoslavije, poleg Dubrovnika in Splita. Med januarjem in majem 2026 je Slovenijo obiskalo 59.387 turistov iz ZDA, kar je 23,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Leti med Slovenijo in ZDA so predvideni štirikrat na teden, ob ponedeljkih, sredah, petkih in nedeljah.

Skupaj so ustvarili 134.565 nočitev oz. 22,2 odstotka več kot pred letom. Nove neposredne letalske povezave, ki so jih danes napovedali v Unitedu, poleg Ljubljane vključujejo še Okinavo (Japonska), Toulouse (Francija), Luxembourg (Luksemburg), Marseille (Francija), Ibizo (Španija), Valencio (Španija), Terceiro (Azori, Portugalska), Olbio (Sardinija, Italija) in Catanio (Sicilija, Italija). Vozovnice je že mogoče kupiti prek Unitedove spletne strani in aplikacije. Vsi novi leti so odvisni od pridobitve soglasij v posamezni državi, so sporočili iz družbe.

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