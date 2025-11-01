  • Delo d.o.o.
(NE)VARNO V SLOVENIJI

Pismo policista o katastrofalnih razmerah odmeva! Imamo odgovor vrha policije, tudi glede PU Novo mesto

Zavračamo navedbe iz pisma, pravijo na policiji in dodajajo, da je visoka raven varnosti v Sloveniji dokaz izjemne profesionalnosti, predanosti in požrtvovalnosti vseh zaposlenih v policiji in policijskih vodij.
Če kdorkoli opazi nevarno ravnanje, sumljivo dogajanje ali potrebuje pomoč, naj to takoj sporoči na številko 113. Policija bo ukrepala – vedno strokovno, odločno in v dobro vseh ljudi. FOTO: Policija
Če kdorkoli opazi nevarno ravnanje, sumljivo dogajanje ali potrebuje pomoč, naj to takoj sporoči na številko 113. Policija bo ukrepala – vedno strokovno, odločno in v dobro vseh ljudi. FOTO: Policija
M. U.
 1. 11. 2025 | 19:05
 1. 11. 2025 | 19:07
3:37
A+A-

Kot smo že poročali, je zaradi dogodkov na Dolenjskem v teh dneh slovenska policija še posebej pod drobnogledom. Kot smo že poročali, je uprava uniformirane policije GPU prevzela koordiniranje vseh operativnih nalog na Dolenjskem, odmevalo je tudi pismo policista, ki ga je objavil Zmago Jelinčič Plemeniti. V njem opiše razmere v policiji kot katastrofalne. »Popoln razpad sistema, pomanjkanje kadra in vodstvo, ki je izgubilo stik z realnostjo. V zadnjih letih je iz službe odšlo na stotine policistov, razmere na terenu so neznosne, postaje se zapirajo ponoči in med vikendi, mladi odhajajo že po nekaj mesecih,«, je tako navedeno v opisu razmer.

image_alt
Zaostrene razmere v Novem mestu: »Če bomo nadaljevali na isti način kot do zdaj ...«

In Jelinčič? Pravi, da »resne varnostne težave, vključno z vse pogostejšimi incidenti v okoljih, kjer prebivajo cigani, ter s porastom kriminalitete in drog po vsej državi, se ne rešujejo z rezervisti, temveč z odgovornim vodenjem, strokovnostjo in prisotnostjo policije na terenu. Če je to koncept varnosti, potem vodstvo policije Slovenijo pelje v kaos.«

Policija: Zavračamo navedbe iz pisma

Obrnili smo se na predstavnika policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete. Drago Menegalija tako trdi, da je v Sloveniji visoka raven varnosti dokaz izjemne profesionalnosti, predanosti in požrtvovalnosti vseh zaposlenih v Policiji in policijskih vodij na vseh ravneh organiziranosti, ki stalno zagotavljajo, da je varnost ljudi na prvem mestu, zato zavračajo navedbe iz omenjenega pisanja.

Drago Menegalija pravi, da navedbe iz pisma policista zavračajo. FOTO: Roman Šipic
Drago Menegalija pravi, da navedbe iz pisma policista zavračajo. FOTO: Roman Šipic

»Zavedamo se kadrovskih izzivov, zato izvajamo številne aktivnosti za zadržanje in pridobivanje novega kadra. Policija vlaga velike napore pri vpisu na Višjo policijsko šolo, kadrovsko problematiko naslavljamo tudi skozi predloge spremembe zakonodaje,« je komentiral navedbe o kadrovskih podhranjenosti znotraj policijskih vrst. 

Prerazporeditev policistov je uveljavljena praksa

Policija na podlagi varnostnih ocen in pričakovanih varnostnih dogodkov razporeja svoje kadre iz manj obremenjenih območij tudi na območja drugih policijskih uprav, v kolikor varnostne razmere to zahtevajo. Tak način organiziranosti dela ni novost, ampak gre za uveljavljeno prakso, pri čemer je vedno poskrbljeno, da na območjih, s katerih so policisti napoteni v pomoč, ostanejo varnostne razmere stabilne.

Popoln razpad sistema, pomanjkanje kadra in vodstvo, ki je izgubilo stik z realnostjo. V zadnjih letih je iz službe odšlo na stotine policistov, razmere na terenu so neznosne, postaje se zapirajo ponoči in med vikendi, mladi odhajajo že po nekaj mesecih.

Kljub dodeljeni pomoči na območje Policijske uprave Novo mesto se varnostne razmere ne bodo poslabšale, saj bodo vodstva policijskih uprav na območju celotne države zagotavljala zadostno število patrulj in policistov za nemoteno delo na območju celotne Slovenije, je zagotovila Menegalija. 

image_alt
»V Novem mestu so ljudje skandirali DOVOLJ JE kriminalu. Šutarjev zakon je odgovor na to«, Golob pojasnil, kakšno je bilo srečanje s soprogo pokojnega Aleša

»Policija pozorno spremlja dogajanje in varnostne razmere na območju Policijske uprave Novo mesto. Zavedamo se, da so nedavni dogodki pri številnih prebivalcih vzbudili zaskrbljenost, zato smo na terenu prisotni v okrepljeni sestavi. Naš cilj je jasen – zagotoviti varnost vseh ljudi ter ohraniti mir in občutek varnosti v skupnosti,« je še zagotovil predstavnik policije. 

Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Kaj se je dogajalo pred Osnovno šolo Litija?

Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
27. 10. 2025 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
Logo
IZBRANO ZA VAS
