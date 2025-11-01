Pismo policista o katastrofalnih razmerah odmeva! Imamo odgovor vrha policije, tudi glede PU Novo mesto

Kot smo že poročali, je zaradi dogodkov na Dolenjskem v teh dneh slovenska policija še posebej pod drobnogledom. Kot smo že poročali, je uprava uniformirane policije GPU prevzela koordiniranje vseh operativnih nalog na Dolenjskem, odmevalo je tudi pismo policista, ki ga je objavil Zmago Jelinčič Plemeniti. V njem opiše razmere v policiji kot katastrofalne. »Popoln razpad sistema, pomanjkanje kadra in vodstvo, ki je izgubilo stik z realnostjo. V zadnjih letih je iz službe odšlo na stotine policistov, razmere na terenu so neznosne, postaje se zapirajo ponoči in med vikendi, mladi odhajajo že po nekaj mesecih,«, je tako navedeno v opisu razmer.

In Jelinčič? Pravi, da »resne varnostne težave, vključno z vse pogostejšimi incidenti v okoljih, kjer prebivajo cigani, ter s porastom kriminalitete in drog po vsej državi, se ne rešujejo z rezervisti, temveč z odgovornim vodenjem, strokovnostjo in prisotnostjo policije na terenu. Če je to koncept varnosti, potem vodstvo policije Slovenijo pelje v kaos.«

Policija: Zavračamo navedbe iz pisma

Obrnili smo se na predstavnika policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete. Drago Menegalija tako trdi, da je v Sloveniji visoka raven varnosti dokaz izjemne profesionalnosti, predanosti in požrtvovalnosti vseh zaposlenih v Policiji in policijskih vodij na vseh ravneh organiziranosti, ki stalno zagotavljajo, da je varnost ljudi na prvem mestu, zato zavračajo navedbe iz omenjenega pisanja.

Drago Menegalija pravi, da navedbe iz pisma policista zavračajo. FOTO: Roman Šipic

»Zavedamo se kadrovskih izzivov, zato izvajamo številne aktivnosti za zadržanje in pridobivanje novega kadra. Policija vlaga velike napore pri vpisu na Višjo policijsko šolo, kadrovsko problematiko naslavljamo tudi skozi predloge spremembe zakonodaje,« je komentiral navedbe o kadrovskih podhranjenosti znotraj policijskih vrst.

Prerazporeditev policistov je uveljavljena praksa

Policija na podlagi varnostnih ocen in pričakovanih varnostnih dogodkov razporeja svoje kadre iz manj obremenjenih območij tudi na območja drugih policijskih uprav, v kolikor varnostne razmere to zahtevajo. Tak način organiziranosti dela ni novost, ampak gre za uveljavljeno prakso, pri čemer je vedno poskrbljeno, da na območjih, s katerih so policisti napoteni v pomoč, ostanejo varnostne razmere stabilne.

Kljub dodeljeni pomoči na območje Policijske uprave Novo mesto se varnostne razmere ne bodo poslabšale, saj bodo vodstva policijskih uprav na območju celotne države zagotavljala zadostno število patrulj in policistov za nemoteno delo na območju celotne Slovenije, je zagotovila Menegalija.

»Policija pozorno spremlja dogajanje in varnostne razmere na območju Policijske uprave Novo mesto. Zavedamo se, da so nedavni dogodki pri številnih prebivalcih vzbudili zaskrbljenost, zato smo na terenu prisotni v okrepljeni sestavi. Naš cilj je jasen – zagotoviti varnost vseh ljudi ter ohraniti mir in občutek varnosti v skupnosti,« je še zagotovil predstavnik policije.