Pivško perutninarstvo odprlo najsodobnejši obrat v Sloveniji

VELIKA PRENOVA

Pivka perutninarstvo je predstavila prvo večjo prenovo v zadnjih desetletjih. Gre za edino perutninsko podjetje izključno v slovenski lasti.

Podjetje Pivka perutninarstvo je na Kalu pri Pivki odprlo obrat prihodnosti, s tem pa zaključilo pomembno investicijo prenove osrednjega obrata za proizvodnjo mesa. Investicija, vredna več kot 10 milijonov evrov, je tudi prva večja prenova po letu 2003 in prinaša najsodobnejše rešitve, višjo učinkovitost in izboljšavo kakovosti izdelkov. Kmetijstvo je temelj prehranske varnosti in del naše identitete. Brez kmeta tudi ni hrane in brez hrane ni niti varne države. Obrat prihodnosti, kot so ga poimenovali, je zato idealen zgled agroživilskega podjetja, ki krepi samooskrbo, delovna mesta in izvoz, ...