Plače ne bodo več skrivnost: šef vam bo dolžan povedati, koliko zaslužijo vaši kolegi

Najpozneje v začetku junija naslednje leto bomo morali tudi v Sloveniji uveljaviti zakone in druge predpise, ki so potrebni za uskladitev z Direktivo EU o krepitvi uporabe načela enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti za moške in ženske s preglednostjo plačil in mehanizmi za izvrševanje.

Direktiva je sicer začela veljati že v začetku junija 2023, a pri nas so se odgovorni, kot kaže, večinoma odločili z implementacijo čakati, kolikor dolgo bo to mogoče. Ta čas pa se izteka. In kaj direktiva pravzaprav skriva za precej zapletenim imenom? Na kratko večjo preglednost plač v posameznih podjetjih ter ukrepe v primeru, da se izkaže, da imajo moški višjo plačo kot njihove ženske kolegice na enakem položaju.

Največ 5 % bo lahko znašala plačna vrzel med spoloma.

Direktiva tako določa, da morajo večja podjetja, to so tista, ki zaposlujejo 250 in več ljudi, pristojnemu državnemu organu vsako leto poročati o razliki v plačah med spoloma v podjetju, prvič bodo to morala storiti do 7. junija 2027, torej najpozneje eno leto po tem, ko bodo prepisi, določeni v direktivi, uveljavljeni.

Manjše organizacije bodo morale poročila o plačah posredovati na tri leta, tistim, ki imajo manj kot 100 zaposlenih, pa tega ne bo treba. V primeru, da bo v podjetju plačna vrzel med spoloma višja od pet odstotkov in tega ne bo mogoče utemeljiti oziroma upravičiti z objektivnimi in spolno nevtralnimi razlogi, bodo morala podjetja v roku šestih mesecev ukrepati in nesorazmerja odpraviti.

Podjetja z od 150 do 249 zaposlenimi morajo pristojnemu državnemu organu prvič poročati o razliki v plačah med spoloma do 7. junija 2027, nato pa vsaka tri leta.

Direktiva ob tem določa še druga pravila, ki jih bodo delodajalci morali spoštovati za večjo transparentnost ter boljšo informiranost zaposlenih glede plač. Začelo se bo že ob razpisu za delovno mesto, ko bo treba v oglasih za delovno mesto navesti razpon plače ali vsaj začetni plačni razred. Če bo iskalcu zaposlitve ponujeno všeč, bo lahko več izvedel na razgovoru, delodajalec pa kandidatov ne bo več smel spraševati, kakšna je bila njihova prejšnja plača.

Večjo preglednost nad plačami kolegov in kolegic bodo imeli tudi zaposleni. Ti bodo namreč imeli pravico zahtevati informacije o višini plač glede na spol in delovno mesto – torej, koliko v povprečju zaslužijo sodelavci na enakem ali podobnem delovnem mestu.