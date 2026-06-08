Plače v javnem sektorju naj bi se zvišale za več kot 20 odstotkov

Kot piše Delo, se zaposlenim v javnem sektorju obeta občutno zvišanje plač. Z junijsko tranšo naj bi približno 87 odstotkov od več kot 190.000 javnih uslužbencev prejelo najmanj 70 evrov bruto višjo osnovno plačo.

Do januarja 2028 naj bi se plače v javnem sektorju v povprečju zvišale za nekaj več kot petino. Največ naj bi pridobili funkcionarji zakonodajne in izvršilne veje oblasti ter župani, ki bi lahko imeli od 45 do 55 odstotkov višje plače kot decembra 2024.

Reforma pa že zdaj odpira vprašanja o stroških, saj naj bi bila dražja od prvotnih napovedi. Nova vlada ob tem napoveduje možnost več ločenih plačnih sistemov, sindikati pa vztrajajo, da je treba dogovorjeno reformo najprej izpeljati do konca, piše Delo.

Kot je znano se minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz zavzema za uvedbo ločenih plačnih sistemov za policijo, vojsko, zdravstvo, izobraževanje, kulturo in socialnovarstvene storitve. Enoten plačni sistem bi po njegovem mnenju lahko ostal predvsem za administrativni del javnega sektorja. Kdaj in kako bi te spremembe izvedli, za zdaj še ni znano, saj konkretne časovnice še niso predstavili.

Več si lahko preberete v članku v Delu v prispevku Zaposlenim v javnem sektorju naj bi se plače zvišale za več kot petino.