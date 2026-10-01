Plačujete parkirnino le z aplikacijo ali kartico? To bi se lahko končalo

Plačevanje parkirnine je za marsikoga postalo precej bolj zapleteno, odkar nekatera parkirišča omogočajo le plačilo z aplikacijo ali kartico. Prav zaradi takšnih primerov se je oglasil Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik, ki je obravnaval dve pritožbi občanov in občinam priporočil jasno rešitev: parkirnino naj bo vedno mogoče poravnati tudi z gotovino.

Miha Lobnik. FOTO: Jože Suhadolnik

V prvem primeru se je občan pritožil, ker je bilo parkirnino mogoče plačati le prek aplikacije na pametnem telefonu. Menil je, da ga takšna ureditev diskriminira zaradi starosti in invalidnosti. V drugem primeru pa se je občan znašel v težavah, ker je parkirišče omogočalo zgolj plačilo s plačilno kartico.

Navidezno enaka pravila lahko nekatere postavijo v slabši položaj

Lobnik opozarja, da zakon prepoveduje diskriminacijo tudi pri dostopu do dobrin in storitev, kamor sodijo javna parkirišča. Problematične so lahko tudi ureditve, ki na prvi pogled veljajo enako za vse, v praksi pa določene skupine ljudi postavijo v slabši položaj.

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik občine opozarja, da morajo omogočiti gotovinsko plačevanje parkirnine.

Med njimi so lahko starejši, ljudje z invalidnostmi in vsi tisti, ki pametnih telefonov ali plačilnih kartic ne uporabljajo oziroma jih uporabljajo težje. Prav zato Zagovornik občinam priporoča, naj pri urejanju plačevanja parkirnin ohranijo tudi možnost plačila z gotovino.

Strinja se tudi Vrhovno sodišče

Takšno stališče je nedavno podprlo tudi Vrhovno sodišče Republike Slovenije. V sodbi z dne 14. julija 2026 je odločilo, da sta občinsko javno komunalno podjetje in njegova odgovorna oseba storila prekršek, ker uporabnikom na več parkiriščih nista omogočila plačila parkirnine z gotovino.