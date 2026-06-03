Planinsko orientacijsko tekmovanje je priljubljena učna metoda (FOTO)

Tekmovali so v različnih starostnih skupinah od osnovne šole do članskih skupin. Planinska orientacijska tekmovanja so sicer med najbolj priljubljenimi metodami učenja orientacije ter osnov planinskega športa in rekreacije.

Najuspešnejši po posamičnih kategorijah (v okvirčku) bodo zastopali PZS jeseni na balkanskem prvenstvu v Črni gori. Letošnjo organizacijo državnega tekmovanja so izvedli izkušeni članice in člani Planinskega društva Velenje z vodjem in načelnikom Mladinskega odseka pri tem društvu Samom Frankovičem ter predsednico Barbaro Kelher. V izvedbi je sodelovalo 40 planincev prostovoljcev in vodnikov z načelnico Vodniškega odseka PD Velenje Silvo Zupanc.

Zmagovalci iz Velenja: Puhasti oblački FOTO: Barbara Kelher

Najboljši po kategorijah Kat. A: 1. PD Zabukovica; Kat. B: 1. PD Dobrovlje Braslovče; Kat. C: 1. PD Žalec; Kat. D: 1. PD Velenje; Kat. E: 1. PD Velenje; Kat. F: 1. PD Vitanje; Kat. G: 1. PD Tabor; Kat. I: 1. PD Zabukovica

Posvet na vsakem razpotju FOTO: Franci Maršnjak

Na povabilo so se odzvali iz petih področnih orientacijskih lig, iz Savinjske, Rogaške, Gorenjsko-dolenjske, Podravske in Lige Smrekovec. Zbrane tekmovalce je na začetku tekmovanja pozdravil predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar ter jim zaželel uspešno tekmovanje in uživanje v prelepi naravi Šaleške doline. Na zanimivih trasah ni manjkalo orientacijskih izzivov. Tekmovalci so se pomerili s pohodi prek Tuševega, Radojča, Ramšakovega vrha, Gore in na nočni orientaciji v širši okolici Koželja in Šentilja, glavni del SPOT-26 pa je potekal v Šentilju na Goro Špico, na Koželju in Sevčniku. Tekmovanje so sklenili z druženjem in razglasitvijo uvrstitev.

Naslov državnih prvakov v najzahtevnejši kategoriji D

Ob prisotnosti staroste planinskih dejavnosti v Šaleški dolini Jožeta Melanška, ki je bil pred 70 leti pobudnik ustanovitve Mladinske komisije pri PZS in večletni predsednik PD Velenje, so tekmovalce ob zaključku tekmovanja nagovorili podpredsednica PZS Andreja Senica, podžupanja MO Velenje Aleksandra Vasiljević ter vodja tekmovanja Frankovič in jim čestitali za dosežene rezultate. Predsednica PD Velenje Kelherjeva in njena pomočnica Janja Jelenko sta trem najbolje uvrščenim vročili lepa darila pokroviteljev ter spominske medalje.

SPOT 2026: po gričih in hribih Šaleške doline FOTO: Jože Miklavc

Počitek po naporni hoji FOTO: Jože Miklavc

69 ekip se je pomerilo.

Naslov državnih prvakov so v najzahtevnejši kategoriji D ubranili tekmovalci iz Planinskega društva Velenje, tudi absolutni zmagovalci Slovenskega planinskega orientacijskega tekmovanja. Zmage so se drugič zapovrstjo veselili Puhasti oblački, študentje Manca Trebižan, Lenart Frankovič, Tjaž Zadravec in Žan Luka Šumečki.