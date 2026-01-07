Plastični kirurg dr. Amadej Lah o tveganjih in pasteh medicinskega turizma: »Kirurški posegi niso hec!«

Po tragični smrti 44-letne paciente iz Slovenj Gradca, ki je umrla po liposukciji v Turčiji, je plastični kirurg dr. Amadej Lah, specialist plastične, estetske in rekonstruktivne kirurgije ter direktor estetskega centra ESTETICAL v Kopru, spregovoril o tveganjih estetskih posegov, varnostnih standardih in pasteh medicinskega turizma.

»Estetska kirurgija ni nekaj, kar bi lahko primerjali s hitrimi popravili na družbenih omrežjih. Gre za resno medicinsko intervencijo, kjer je tveganje vedno prisotno,« je povedal. Opozarja, da se številni pacienti ne zavedajo razlik med privlačnimi promocijami in realnimi medicinskimi postopki, ki zahtevajo natančno izvedbo posega in skrbno pooperativno spremljanje. »Poseg je lahko tehnično izveden korektno, a če sistem ne spremlja pacienta in ne ukrepa v trenutku, ko se pojavijo opozorilni znaki, so posledice lahko usodne.«

Standardi in nadzor v Sloveniji

V Sloveniji lahko liposukcijo izvaja le zdravnik specialist plastične kirurgije z veljavno licenco, poseg pa mora biti izveden v zdravstveni ustanovi z ustreznim dovoljenjem ministrstva. »Vse je podvrženo zdravstvenim in ministrskim inšpekcijam,« je povedal dr. Lah. »Pri nas se pri liposukciji običajno omejujemo na odstranjevanje do štiri litre maščobe v eni seansi. Nad 4 litre se verjetnost zapletov precej poviša.« Čeprav lahko kirurg izvede tudi večje posege, to statistično pomeni večje tveganje. »Pri liposukciji se v Sloveniji držimo načela zmernosti, sicer se tveganje za zaplete močno poveča. Maščobne embolije pri svojem pacientu še nisem videl. Resni zapleti so redki, a so vedno možni.« Po njegovih besedah je prav takojšnje strokovno ukrepanje ključnega pomena, če se pojavijo težave. Dodaja, da so estetske nepravilnosti ali boljše estetske prilagoditve pogosto posledice narave posega in anatomije posameznika, ne pa nujno medicinski zapleti, ki ogrožajo zdravje.

Medicinski turizem in cenovna dinamika

Dr. Lah opozarja, da privlačne cene v tujini ne nadomestijo strokovnosti in varnosti zdravljenja: »Svetovno priznani specialist ne bo računal 2.000 ali 3.000 evrov za liposukcijo. Najboljši računajo veliko višje vsote.« Poudarja, da včasih pacient ne ve, kdo dejansko izvaja poseg, ker se ime priznanega kirurga lahko uporablja za privabljanje strank, medtem ko poseg izvede nekdo drug iz ekipe. Estetska kirurgija je kompleksna medicinska disciplina, ki zahteva strogo spoštovanje protokolov, izkušene strokovnjake in celostno medicinsko spremljanje. »Kirurgija ni ogledalo Instagrama. Ko gledate 'before' in 'after' slike, ne vidite vsega, kar je bilo vmes – okrevanje, bolečine, otekanje, zapleti,...« je opozoril. Takšne tragedije, kot je bila smrt slovenske pacientke v tujini, po njegovem mnenju niso le individualne medicinske napake, ampak opozorilo o pomenu varnosti, sledljivosti in strokovne pooperativne oskrbe pri vseh estetskih posegih, ne glede na to, kje so ti izvedeni.

