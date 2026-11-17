Pred slabim mesecem so v Begunjah po dolgih letih propadanja slavnostno odprli prenovljeno povojno kopijo paviljona Brezjanka, ki ga je zasnoval Jože Plečnik. No, v začetku novembra je sledil precej nenavaden korak: restavratorji podjetja Gnom so ostanke izvirne lokacije njegove mojstrovine – mozaični tlak, podstavke za stebre in dve klopi – zasuli z zemljo. Čeprav ne gre za arheološko najdbo iz davne preteklosti, temveč za nadzemno delo našega največjega arhitekta. Poseg so utemeljili kot strokovno konservacijo za prihodnje rodove. Na sredo te sveže zemljine pa je nato nekdo postavil križ – očitno kot simbolično slovo od zakopane umetnine.

Iz pozabe v pozabo

Plečnik je Brezjanko nad graščino Katzenstein, v kateri je danes Psihiatrična bolnišnica Begunje, zasnoval pred drugo svetovno vojno na željo sester usmiljenk, ki so tam vodile žensko kaznilnico. Po vojni so sestre odšle, paviljon pa prestavili približno 300 metrov stran. Na tisti lokaciji so ga nedavno tudi obnovili. Ostanke na prvotni lokaciji je postopoma preraslo grmovje in bi verjetno za vedno utonili v pozabo, če jih poleti 2022 ne bi odkrila skupina domačinov. Očistili so jih in razkrili presenetljivo dobro ohranjeno prvotno podobo paviljona. Zdaj pa so te ostaline, ki jih je medtem Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) evidentiral kot kulturno dediščino, znova prekrili z zemljo.

Zdi se mi, kot da se norčujejo iz našega največjega arhitekta.

Dobro vidna razkrita Plečnikova mojstrovina, na sliki leta 2022, sedaj tiči pod zemljo. FOTO: Tina Horvat

Po odkritju propadanje

Na spletni strani je občina Radovljica, lastnica zemljišča, sporočila, da je pobudo za zaščito dal Gnom, pri zasutju pa so v prostovoljni delovni akciji sodelovali tudi njihovi predstavniki in ZVKDS. Akcijo so označili za primer skupne skrbi za kulturno dediščino. Domačinom, ki se že leta borijo za boljši odnos do Plečnikove dediščine, se zdi takšna zaščita naravnost nenavadna. »Plečnika so zakopali. Menda je to strokoven poseg, a bojim se, da bo tako ostalo za vedno. Ne dvomim v podjetje Gnom, tam delajo čudovite reči, kot laik pa se sprašujem, kakšna je stroka, ki z arheološko zaščito preprosto zasuje takšno umetnino. Tako imamo pravo zmešnjavo: obnovljeno kopijo, original pa pod zemljo. Tu ni nobene logike. Zdi se mi, kot da se norčujejo iz našega največjega arhitekta,« pravi, raziskovalec in poznavalec krajevne zgodovine. Boji se, da bo lokacija čez leta pozabljena, namesto da bi jo ohranili za prihodnje rodove.

V podjetju Gnom, izvajalcu obnove in konserviranja, pojasnjujejo, da so ostaline zaščitili po arheološki metodi zato, da bi jih trajno zaščitili. Po njihovih navedbah je zemlja od prestavitve v 50. letih, ko je bila lokacija zapuščena, ustvarjala ugodne pogoje za ohranitev. Po odkritju leta 2022 pa se je pokazalo, kako hitro propadajo materiali, izpostavljeni vremenskim vplivom: v štirih letih so povsem propadli leseni čoki in velik del opečne bordure, v fugah pa so se razrasle robide in drugo agresivno grmovje, ki je rahljalo strukturo.

Ostaline zaščitijo po arheološki metodi, kadar ni zagotovljenih finančnih sredstev za njihovo prezentacijo.

Predstavnike Gnoma smo vprašali, ali je zakopavanje nearheološke dediščine ustaljena konservatorska praksa in zakaj ostalin niso zaščitili, denimo, s streho, da bi ostale vidne. Pojasnjujejo, da ostaline po arheološki metodi zaščitijo, kadar ni zagotovljenih finančnih sredstev za njihovo prezentacijo. »V tem primeru jih ne odkrivamo, ampak ohranjamo pod plastmi za bodoče rodove. Za korektno prezentacijo s streho ali drugo zaščito bi potrebovali projekt in večja finančna sredstva, česar pa ni za pričakovati.«

Zaščita je začasna »Ostanki prvotne Brezjanke so po odkritju leta 2022 zaradi vremenskih vplivov, zaraščanja in vandalizma vse bolj propadali,« pojasnjujejo na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS). Poudarjajo, da je zaščitno prekrivanje uveljavljena konservatorska metoda, ki omogoča ohranitev ostalin na prvotnem mestu in ni omejena le na arheološko dediščino. Streha bi zahtevala večje posege, dovoljenja, denar in vzdrževanje, lahko pa bi posegla tudi v krajinsko podobo prostora. Zaščita je začasna in odstranljiva, kdaj bodo ostaline znova odkrili in uredili, pa še ni znano. Na ZVKDS razumejo skrb domačinov, vendar opozarjajo, da bi nadaljnje puščanje ostalin brez zaščite lahko povzročilo njihovo popolno propadanje. »Namen zaščite ni pozaba, temveč ohranitev Plečnikove dediščine za prihodnje generacije,« poudarjajo.

Dodajajo, da je zasutje mogoče odstraniti takoj, ko bodo zagotovljena sredstva za drugačno zaščito. »Lahko že jutri,« pravijo. Nihče ne ve, ali bo ta dan res kdaj prišel. Vse do takrat pa v Begunjah ostaja absurd: da bi ohranili Plečnikovo dediščino, so jo morali zakopati.

Po odkritju leta 2022 je lokacijo ponovno preraslo grmovje. FOTO: Tina Horvat

Plečnikovo mojstrovino je stroka zasula z zemljo in jo tako shranila za prihodnje rodove. FOTO: GNOM

Jani Kolman si že več let prizadeva za ohranjanje Plečnikove dediščine v Begunjah. FOTO: Tina Horvat

Na prvotno lokacijo je nekdo te dni postavil križ, očitno kot simbolično slovo od zakopane umetnine. FOTO: Jani Kolman