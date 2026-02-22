  • Delo d.o.o.
NA TABORU

Ples povezuje generacije, tudi župan se vsako leto rad vrača (FOTO)

Tradicionalni Valentinov ples pritegnil številne ljubitelje dobre zabave.
Za zabavo je poskrbel ansambel Slovenski zvoki. FOTO: Darko Naraglav

Dvorana je bila kot vsako leto lepo okrašena. FOTO: Darko Naraglav

Mizo je bilo treba rezervirati. FOTO: Darko Naraglav

Udeleženci, tudi pustno razpoloženi, so uživali v dobri ponudbi. FOTO: Darko Naraglav

Amadej Kreča: »Vsako leto znova se potrudimo, da pripravimo ta večer za naše domačine, prijatelje in podpornike.« FOTO: Darko Naraglav

Darko Naraglav
 22. 2. 2026 | 07:42
Društvo podeželske mladine Tabor se je znova izkazalo in pričaralo čudovit Valentinov ples, ki se je letos ujemal še s pustno soboto. Letošnja zabava je bila že 27. doslej, številni pari se radi vračajo prav vsako leto.

Najprej penina

Organizatorji so pripravili izjemno zabavo, pri tem pa klasično športno in kulturno dvorano spremenili v nadvse prijeten prostor, ki je na vsakem koraku izžareval ljubezen. Že veličasten vhod je spominjal na poročno okrasitev, obiskovalci pa so se po vstopu zazrli v dih jemajoč prostor z okusnimi dekoracijami in mizami s pogrinjki kakor v mondeni restavraciji. Do miz, ki jih je bilo treba rezervirati, so pare, številne tudi pustno napravljene, popeljali članice in člani društva in jim za dobrodošlico postregli penino. Na poziv tokratnih glasbenikov, ansambla Slovenski zvoki, so vsi skupaj nazdravili.

Ostajajo toplina, povezanost in občutek, da tukaj pripadamo drug drugemu.

Kot je povedal predsednik društva Amadej Kreča, se vsake organizacije lotijo z veliko zagnanostjo, inovativnostjo in željo, da jim prireditev čim bolj uspe: »V teh letih so se menjavale generacije – tako člani društva kot obiskovalci. Prihajali so novi obrazi, nekateri so svojo pot nadaljevali drugje, a duh večera ostaja enak. Ostajajo toplina, povezanost in občutek, da tukaj pripadamo drug drugemu. Vsako leto znova se potrudimo, da pripravimo ta večer za naše domačine, prijatelje in podpornike. In ko vidimo polno dvorano, nasmehe in plešoče, vemo, da ima vse to smisel. Iskrena hvala vsakemu od vas, ki ste bili del plesa teh 27 let. Hvala vsem, ki ohranjate tradicijo živo, ker zaupate društvu in ker skupaj z nami ustvarjate spomine. Takšni večeri nas spomnijo, da nismo le društvo – smo skupnost.«

Pohvale mladini!

Irena Rotar se prireditve redno udeležuje: »Danes sem tu v družbi prijateljev, s katerimi se bomo naplesali in sprostili. Vseeno je, za kakšen praznik gre, važno je, da sta druženje in ples.« Podobno je menil tudi Simon Slokan: »Danes sva z ženo na tej prireditvi že 26. Imava se odlično. Vse pohvale mladini, da vse to organizirajo. To je v Taboru poseben dogodek, saj je postal že tradicija. Vsekakor prideva tudi naslednje leto, če bo le zdravje dopuščalo.« Tudi Irena Vovk je bila na tej prireditvi že večkrat. »Celotna prireditev je odlično pripravljena, tako da vse pohvale mladim in krajanom. Nisem domačinka, a se vedno z veseljem vračam, saj podpiram mlade in njihovo prizadevanje za lokalno skupnost.«

27. so se zbrali in zaplesali.

Med udeleženci je bil tudi ponosni župan Občine Tabor Marko Semprimožnik, ki se je prav tako plesa udeležil že večkrat. Povedal je, da je nad prireditvijo navdušen. »Čestitam mladim, ki vztrajajo že toliko časa. Čeprav leto sovpada s pustno soboto in je malo drugače, je zabava tukaj vedno odlična. Člani društva se vedno potrudijo, da je dvorana lepo okrašena, prav tako je odličen izbor jedi. Vsako leto se z veseljem vračam.«

taborvalentinov plesprireditevtradicija
