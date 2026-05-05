Plezanje na mlaj: izkušeni tudi do 30 metrov visoko (FOTO)

Kraj pod Goltemi je bil in ostaja turistično preddverje Zgornje Savinjske in Logarske doline, na Sejmišču pred mostom čez Savinjo pa so že 24. organizirali plezanje na mlaje. Za ohranjanje tradicije so zaslužni člani tamkajšnjega Etnografskega društva Mlajevci iz Mozirja. Sprva je bilo to atraktivna tekma le za mojstre plezanja, v zadnjih letih, ko plezalce varujejo člani gorske reševalne službe in izurjeni alpinisti, pa se prijavlja vse številnejši podmladek deklet in fantov do 15 let. Zato jim postavijo manjši, 15-metrski mlaj, za izkušene plezalce pa visoke smreke z vrhom vred, ki segajo tja do 30 metrov.

Na vrhu zastava

Gozdarji zdaj smrekovo drevo posekajo s pomočjo mehanizacije, da se ne zlomi in krošnja ostane nepoškodovana. Preden dvignejo mlaj, mu nadenejo z barvnimi trakovi ozaljšan venec, dovolj velik, da lahko skozi notranji obroč plezalec spleza kar najvišje, na vrh mlaja obvezno obesijo slovensko zastavo. Vsakega plezalca varuje usposobljeni strokovnjak. Marjan Orel, že 11 let predsednik etnografskega društva, pove: »Svojčas so domačini, lastniki gozdov, drevesa posekali sami ali v sodelovanju z mlajevci, praviloma so kakšno drevo kraju in društvu celo podarili. Zdaj se to zgodi izjemoma, normalno pa je, da se les za mlaj poseka po ekonomski ceni. V Mozirju in vpadnicah smo nekoč postavili do sedem velikih mlajev, zdaj je to odvisno tudi od drugih odločevalcev in vodstva občine. Za plezanje na mlaj pa poskrbimo sami.«

24. SO PRIPRAVILI atraktivni dogodek.

Tekmovanje je vodil znani Mozirjan Robert Klemenak, ob tokratnem dogodku, ko je šlo za najprestižnejši podvig prekaljenega plezalca Mirana Verbuča, je v šaljivem komentarju predlagal, da naj bi zagnani dežurni novinar Novic kar na vrhu mlaja opravil atraktivni razgovor z zmagovalcem! Tokrat se je na dogodek prijavilo sicer najmanj številno moštvo plezalcev v kategoriji odraslih, a so prireditelji z veseljem sprejeli kar 13 mladih, ki so z dovoljenjem staršev ali skrbnikov splezali na nižji mladinski mlaj. Do osmih metrov je najhitreje priplezala 12-letna Kaja Verbuč iz Lepe Njive, potrebovala je 43 sekund, drugo mesto je z le 11 sekundami zaostanka osvojil njen 10-letni brat Žan Verbuč. Tretji je bil šestletni Vito Teržan iz Mozirja. Med še 10 preostalimi se je izkazala bodoča plezalka Iza Ločičnik iz Gornjega Grada, ki je navdušila občinstvo kot mala miss letošnjega dogodka.

Zadnja leta na mlaj pleza vse več mladih.

V starejši skupini je bilo presenečenje kar trojno. Na četrto mesto je splezala Špela Pirečnik iz Skornega pri Šoštanju, prehitela jo je prvouvrščena v mlajši skupini Kaja Verbuč s tretjim mestom, drugo mesto je osvojil vsestranski športnik Miha Maležič iz Kočevja: »Na mlaj sem plezal prvič. Ni bilo enostavno, bilo je smolasto, po svoje spolzko in povsem drugače kot plezanje po plezalni steni ali v naravi, v skalah.« Prvak letošnjega plezanja na mlaj v Mozirju pa je postal Miran Verbuč, oče Žana, Kaje in Marcela. Letošnji šampion je tako utrdil tradicijo, ki jo bodo Mlajevci v Mozirju gotovo nadaljevali, je pa gotovo, da zlepa ne bodo premagali domačina z Brezja Petra Trogarja Košutnika, ki mu v prejšnjem desetletju ni bilo para.

Najmlajši junaki plezanja na mlaj FOTO: Jože Miklavc

Varno le, ko je dvakrat zavezano in trikrat zalepljeno. FOTO: Jože Miklavc

Iz Kočevja je prišel in splezal na mlaj tudi Miha Maležič. FOTO: Jože Miklavc

Za zmago je bilo treba splezati na 28 metrov visok mlaj. FOTO: Jože Miklavc

Kaja Verbuč, prva na malem in druga na velikem mlaju FOTO: Jože Miklavc

Šampion Miran Verbuč je spust z vrha tudi dokumentiral. FOTO: Jože Miklavc

Med najpogumnejšimi je bila Iza Ločičnik iz Gornjega Grada. FOTO: Jože Miklavc