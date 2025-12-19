  • Delo d.o.o.
OGREVANJE

Plin iz omrežja je zanesljiva in cenovno ugodna izbira za udobno ogrevanje doma

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
Plinski kotel je zanesljiv in estetskega videza. FOTO: GIZ DZP 

FOTO: GIZ DZP

FOTO: Shutterstock
 19. 12. 2025 | 14:09
Rešitev za toplino vašega doma, ki je dokazano zelo zanesljiva, preizkušena in enostavna, je plin iz distribucijskega omrežja.

Plin omogoča udobno ogrevanje z natančnim nadzorom nad porabo. Ogrevanje deluje takrat, ko ga potrebujete, in zagotavlja prijetno toploto tudi ob najhladnejših jutrih. Zato je plin iz omrežja v Evropi najpogostejši energent za ogrevanje.

Enostaven priklop in dostopna naložba

Priklop na distribucijsko omrežje je preprost, brez večjih gradbenih posegov. Ob zamenjavi energenta (npr. kurilnega olja) potrebujete le nov plinski kondenzacijski kotel – investicija je hitra, cenovno konkurenčna in v večini primerov lahko ohranite obstoječe radiatorje in napeljavo.

Več informacij o plinskih kondenzacijskih kotlih: https://www.zemeljski-plin.si/ogrevanje/plinski-kondenzacijski-kotel

Preprosta in ugodna pot do uporabe plina

Priklop na plin ne zahteva visokih začetnih stroškov, postopki pa so pregledni in enostavni.

Priključitev na plinovodno omrežje je hitra in dostopna v 87 slovenskih občinah, kjer plin uporablja že več kot 130.000 gospodinjstev.

Več informacij o priklopu: www.zemeljski-plin.si/zemeljski-plin/priklop-plina

Idealno za radiatorje in starejše stavbe

Sodobni plinski kondenzacijski kotli se odlična rešitev tudi v stavbah s klasičnimi radiatorji in starimi cevovodi. Delujejo učinkovito tudi pri višjih temperaturah, zato so idealni za starejše hiše, v katerih obsežna prenova sistema ni smiselna.

Cenovno konkurenčen energent z učinkovito porabo

Plin iz omrežja je med najbolj ugodnimi energenti, stroški so pregledni in razumni, saj uporabniki plačujejo po dejanski porabi energije. Ker so sodobni plinski kondenzacijski kotli izjemno učinkoviti, za doseganje udobnega ogrevanja zagotavljajo manjšo porabo energenta kot alternativni viri.

Kombinacija varčne porabe, visoke učinkovitosti in enostavnega upravljanja je razlog, da plin ostaja ena najbolj stabilnih, predvidljivih in dolgoročno zanesljivih rešitev za ogrevanje.

Zanesljiva oskrba prek razvitega omrežja

Slovensko distribucijsko plinovodno omrežje je tehnično napredno, dobro vzdrževano in visoko zanesljivo. Gospodinjstvom zagotavlja stalno oskrbo brez prekinitev.

Pripravljeni na prihodnost s prehodom na obnovljive pline

Ena največjih prednosti distribucijskega plinovodnega omrežja je, da je že pripravljeno na zeleno prihodnost. V omrežju je že vključen prvi manjši delež biometana, obnovljivega plina, njegov delež pa bo v prihodnjih letih postopoma rastel. V zakonodajnem postopku je tudi Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, ki bo dodatno pospešil razvoj domače slovenske proizvodnje biometana.

Za odjemalce je to velika prednost, saj priklop, kotel in način uporabe ostanejo enaki, energent pa brez dodatnih investicij postaja vse bolj zelen in trajnosten. Plin iz omrežja je tako ena najlažjih in najmanj zahtevnih poti do postopnega prehoda na obnovljive vire energije.

Plin iz omrežja ostaja pametna, udobna in dolgoročno trajnostna izbira

Zanesljivo delovanje, cenovna konkurenčnost, preverjena učinkovitost, hitra izvedba priklopa in prihodnji prehod na obnovljive pline so razlogi, da plin ostaja praktična, stabilna in dolgoročno zanesljiva rešitev za slovenska gospodinjstva.

Naročnik oglasne vsebine je GIZ za distribucijo zemeljskega plina

