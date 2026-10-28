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PRED ZIMO

Plina je dovolj, a zna biti dražji, ta slovenska dobavitelja bosta zvišala cene

Mrzlične nabave v zadnjem trenutku so močno zvišale borzne cene zemeljskega plina v Evropi.
EU je septembra prevzela kar 53 odstotkov ameriškega izvoza utekočinjenega zemeljskega plina. FOTO: Hauke-Christian Dittrich/DPA via AFP
EU je septembra prevzela kar 53 odstotkov ameriškega izvoza utekočinjenega zemeljskega plina. FOTO: Hauke-Christian Dittrich/DPA via AFP
Karel Lipnik
 28. 10. 2026 | 06:30
4:49
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Z ohladitvijo v drugi polovici oktobra se je skoraj ustavilo polnjenje evropskih skladišč plina, ki bodo pred zimo zasedena manj kot lani. Razlika sicer ne bo tako velika, kot je kazalo konec avgusta, ko je bilo prostih več kot tretjina kapacitet. Mrzlične nabave v zadnjem trenutku pa so zvišale borzne cene, kar se bo delno poznalo tudi na položnicah.

Od slovenskih dobaviteljev plina gospodinjstvom bosta cene s prihodnjim mesecem za desetino zvišala dva, in sicer za prebivalce Maribora in Obale. Drugi podražitev za zdaj ne napovedujejo, nekateri so nespremenjene cene napovedali vsaj do konca leta. Dobavitelji večino plina zakupijo za daljša obdobja, zato borzne spremembe nimajo neposrednega vpliva na cene gospodinjstev. Precej drugače je pri gospodarstvu, kjer se pogodbe sklepajo individualno in praviloma za daljša obdobja. Višje cene plina lahko občutneje vplivajo na stroške podjetij, ki zdaj sklepajo nove pogodbe. Ker plin posredno vpliva tudi na cene elektrike, lahko težave občutijo tudi pri njenem nakupu.

Večina dobaviteljev letos ne načrtuje višjih cen plina.

EU je povečala nabave LNG predvsem v ZDA.

Izvoz plina iz Katarja se je zmanjšal za 80 odstotkov.

Po podatkih portala Gas Infrastructure Europe so evropska skladišča plina zasedena približno 75-odstotno. Zaloga je manjša kot v preteklih letih, a bi morala zadoščati za normalno oskrbo, če ne bo ekstremno mrzle zime in če dobave ne bodo motene. EU pozimi približno četrtino do tretjino porabe pokrije iz skladišč, preostalo pa s sprotnimi dobavami. V nasprotju z lanskim letom, ko so bile ciljne kapacitete zapolnjene že avgusta, so letos kupci dolgo čakali na umiritev razmer na Bližnjem vzhodu in predvsem odprtje Hormuške ožine. V zadnjih dveh mesecih so se nabave močno povečale. K večjemu uvozu je delno pripomogla Norveška, kjer so se po vzdrževalnih delih sprostile zmogljivosti plinovodov.

Predvsem so se povečale nabave utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) iz ZDA. Po podatkih S&P Global je EU septembra prevzela kar 53 odstotkov ameriškega izvoza LNG. Povečane nabave so močno zvišale evropske borzne cene, ki so se ta teden približale 100 evrom za megavatno uro. Od konca avgusta se je plin podražil za 37 odstotkov, kar kaže na mrzlične nakupe pred zimo. To so najvišje cene po decembru 2022. Za primerjavo: cena plina v ZDA se je od konca avgusta zvišala le za tri odstotke in znaša okoli 9,3 evra za megavatno uro. Evropske borzne cene so tako približno desetkrat višje. Del razlike predstavljajo stroški utekočinjanja, prevoza in ponovnega uplinjanja ameriškega plina, ki v Evropi znašajo približno 12–17 evrov za megavatno uro.

Katar za zaprtimi vrati Hormuza

EU okoli 55 odstotkov plina uvozi po plinovodih. Največji dobavitelj je Norveška, ki zagotovi skoraj tretjino potreb EU. Pomembni dobavitelji so še Alžirija, Velika Britanija in Azerbajdžan, Madžarska pa plin po plinovodu prejema tudi iz Rusije. Od štirih plinovodov, ki so EU pred ruskim napadom na Ukrajino povezovali z Rusijo, je zdaj delujoč le še TurkStream.

EU je v zadnjih letih močno povečala uvoz LNG. Približno polovica LNG oziroma okoli četrtina vseh potreb po plinu je lani prispela iz ZDA, okoli šestina pa iz Rusije. Ruski LNG prihodnje leto ne bo več na voljo, saj s 1. januarjem začne veljati popolni embargo na njegov uvoz, septembra prihodnje leto pa se bo prepoved razširila še na plin po plinovodih. Članice lahko sedanje ruske nakupe izvajajo le na podlagi obstoječih dolgoročnih pogodb. Okoli osem odstotkov LNG oziroma nekaj manj kot štiri odstotke celotne oskrbe EU s plinom je lani prispelo iz Katarja. Prav ta del letos povzroča največ težav.

Katar je januarja izvozil 7,6 milijona ton LNG, februarja 6,2 milijona ton. Po ameriško-izraelskem napadu na Iran in zaprtju Hormuške ožine je marca izvoz upadel na le 0,8 milijona ton. Poleti je Katarju uspelo odpremiti nekaj pošiljk, septembrski izvoz pa je znašal le 1,6 milijona ton. Že tako skromne pošiljke od začetka krize prejemajo predvsem azijski kupci. Zadnja pošiljka iz Katarja v EU je prispela marca, odpremljena pa je bila še pred izbruhom krize.

 FOTO: Zx
 FOTO: Zx

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