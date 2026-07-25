Plohe, nevihte in visoka požarna ogroženost; v enem delu Slovenije pa bo vreme še zdržalo

Če se jutri odpravljate na izlet, v hribe ali na pot proti morju, velja pred odhodom dobro preveriti vremensko napoved in s seboj za vsak primer vzeti dežnik. Po mirni in dokaj jasni noči se bo namreč nedeljsko jutro začelo s postopnim zapiranjem neba od zahoda, ki bo čez dan s seboj prineslo bolj spremenljivo in oblačno vreme.

Medtem ko bodo prebivalci in obiskovalci vzhodne Slovenije še uživali v večji meri sončnega vremena, bo zahodni in deloma osrednji del države že zajela oblačnost s padavinami. Predvsem na teh območjih se bodo popoldne in zvečer razvile krajevne plohe in nevihte. Kljub spremembam bo še naprej pihal jugozahodni veter, živo srebro pa se bo čez dan povzpelo do prijetnih 22 oz. 28 °C. Najnižje jutranje temperature bodo med 12 in 17 °C, na Obali pa okoli 19 °C.

Če vas pot vodi čez mejo, vedite, da bodo nevihte najpogostejše v sosednji Furlaniji - Julijski krajini ter v Istri, zato tam previdnost na cestah in plažah ne bo odveč. Kljub možnosti ploh na Primorskem ne pozabite, da tam še vedno velja opozorilo pred veliko požarno ogroženostjo naravnega okolja, zato bodite pri ravnanju z odprtim ognjem izjemno previdni.

Dobra novica pa prihaja za začetek delovnega tedna. V ponedeljek nas čaka dokaj sončno vreme, le popoldne lahko v notranjosti države preseneti kakšna kratkotrajna ploha. V torek in sredo pa se poletno sonce vrača v polnem sijaju, saj bo prevladovalo stabilno in sončno vreme.