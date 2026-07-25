  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VREMENSKA NAPOVED

Plohe, nevihte in visoka požarna ogroženost; v enem delu Slovenije pa bo vreme še zdržalo

Po mirni in dokaj jasni noči se bo nedeljsko jutro začelo s postopnim zapiranjem neba.
Simbolična fotografija. FOTO: Dave Hoefler Unsplash
Simbolična fotografija. FOTO: Dave Hoefler Unsplash
N. P.
 25. 7. 2026 | 20:27
0:16
A+A-

Če se jutri odpravljate na izlet, v hribe ali na pot proti morju, velja pred odhodom dobro preveriti vremensko napoved in s seboj za vsak primer vzeti dežnik. Po mirni in dokaj jasni noči se bo namreč nedeljsko jutro začelo s postopnim zapiranjem neba od zahoda, ki bo čez dan s seboj prineslo bolj spremenljivo in oblačno vreme.

Medtem ko bodo prebivalci in obiskovalci vzhodne Slovenije še uživali v večji meri sončnega vremena, bo zahodni in deloma osrednji del države že zajela oblačnost s padavinami. Predvsem na teh območjih se bodo popoldne in zvečer razvile krajevne plohe in nevihte. Kljub spremembam bo še naprej pihal jugozahodni veter, živo srebro pa se bo čez dan povzpelo do prijetnih 22 oz. 28 °C. Najnižje jutranje temperature bodo med 12 in 17 °C, na Obali pa okoli 19 °C.

Če vas pot vodi čez mejo, vedite, da bodo nevihte najpogostejše v sosednji Furlaniji - Julijski krajini ter v Istri, zato tam previdnost na cestah in plažah ne bo odveč. Kljub možnosti ploh na Primorskem ne pozabite, da tam še vedno velja opozorilo pred veliko požarno ogroženostjo naravnega okolja, zato bodite pri ravnanju z odprtim ognjem izjemno previdni.

Dobra novica pa prihaja za začetek delovnega tedna. V ponedeljek nas čaka dokaj sončno vreme, le popoldne lahko v notranjosti države preseneti kakšna kratkotrajna ploha. V torek in sredo pa se poletno sonce vrača v polnem sijaju, saj bo prevladovalo stabilno in sončno vreme.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

vremevremenska napovedpoletjeArsoneurjeopozorilonapovedpadavineplohe
ZADNJE NOVICE
20:27
Novice  |  Slovenija
VREMENSKA NAPOVED

Plohe, nevihte in visoka požarna ogroženost; v enem delu Slovenije pa bo vreme še zdržalo

Po mirni in dokaj jasni noči se bo nedeljsko jutro začelo s postopnim zapiranjem neba.
25. 7. 2026 | 20:27
20:10
Bulvar  |  Šokkast
NA BOJNI NOGI

Grožnje slovenskemu voditelju: Zaenkrat izjavljam, da sem še živ (VIDEO)

S spletnim komentarjem se je zapletel v prepir.
25. 7. 2026 | 20:10
19:43
Novice  |  Kronika  |  Doma
TRI NESREČE

Nesreča v občini Jezersko: mama priskočila na pomoč otroku, oba so nato morali odpeljati v UKC

Danes se je v slovenskih gorah zgodilo več nesreč.
25. 7. 2026 | 19:43
19:03
Šport  |  Športni trači
PRIJATELJSTVO ALI KAJ VEČ?

Paparaci ujeli poljub med nogometašema, splet pregorel: »Naj si najdeta sobo« (FOTO)

Medtem ko se del navijačev šali, da sta nogometaša v zvezi, drugi opozarjajo, da iz kratkega posnetka ali nekaj fotografij ne gre prehitro vleči zaključkov.
25. 7. 2026 | 19:03
19:00
Premium
Novice  |  Nedeljske novice
PODNEBJE

Poletja, kot smo jih poznali, izginjajo

Nobeno leto ne mine več brez ekstremnih vremenskih pojavov, pa naj bodo to nadpovprečne temperature v različnih delih leta ali silovite ujme. Med spremembe, ki jih bomo občutili tudi Slovenci, lahko uvrstimo daljše vročinske valove in močna poletna neurja.
Mateja Florjančič25. 7. 2026 | 19:00
18:45
Bulvar  |  Domači trači
MESECI NEGOTOVOSTI

Nina Klinar več mesecev živela v hudem strahu: »Nisem vedela, ali bova z otrokom preživela« (VIDEO)

Priljubljena vplivnica je iskreno spregovorila o težki nosečnosti, strahu in primerjanju z drugimi mamicami.
25. 7. 2026 | 18:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki