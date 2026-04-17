Po 10 letih Korošice končale mega gobelin (FOTO)

MARLJIVE IN VZTRAJNE ROKE

Velikana so marljive in vztrajne roke tkale 11.704 ure. Ne le povezovalci, ampak tkalci skupne usode.

Vse od odprtja Koroškega medgeneracijskega centra na Ravnah na Koroškem pred 12 leti v njem potekajo različne dejavnosti in se prepletajo vezi različnih generacij. Med številnimi aktivnostmi, ki so se jih lotili, je tudi ustvarjanje mega gobelina, ki so se ga članice lotile decembra 2015, torej pred dobrimi desetimi leti. Zdaj pa je mojstrovina, ki jo je 14 članic KMC tu in tam šivalo tudi sredi ulice, vsem na očeh, končana. Občasno so vezle tudi na ulici, sredi Raven. FOTO: Arhiv KMCSprejel jih je župan Raven Tomaž Rožen. FOTO: Občina Ravne Kot poudarja predsednica KMC Uršula Vezonik, je ...