  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PROMETNA NESREČA

Po 11-urni zapori avtoceste Bratuškova zahteva pojasnila

Na Upravi za varno hrano pojasnjujejo, da postojnske enote med 8. in 11. uro ni nihče poklical niti jih o prometni nesreči obvestil po elektronski pošti.
Gneča na avtocesti. Fotografija je simbolična. FOTO: Dejan Javornik
Gneča na avtocesti. Fotografija je simbolična. FOTO: Dejan Javornik
Anja Intihar
 9. 5. 2026 | 07:01
4:56
A+A-

V ponedeljek se je v zapori na primorski avtocesti pri Postojni zgodila prometna nesreča, ki je del avtoceste proti Ljubljani zaprla za kar 11 ur, nekaj ur je bila zaprta tudi v smeri proti Kopru. Na Darsu so odgovornost za dolgotrajno zaporo posredno pripisali inšpekciji.

Tovora živalskega izvora brez odobritve veterinarske inšpekcijske službe namreč niso smeli premakniti. Dežurna inšpektorica pa se več ur ni odzvala na telefonske klice.

Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin tudi po štirih dneh še niso razjasnili, zakaj je bila inšpektorica neodzivna. Na vprašanje, ali je že znan vzrok za to, da se ni javila na telefon, ko so jo poklicali zaradi prometne nesreče voznika, ki je vozil svinjske polovice, so odgovorili: »Območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Postojna je bil o dogodku obveščen ob 11.12. Na klica ob 7.22 in 7.47 se ni odzval. Natančen vzrok za neodzivnost bo pokazala uvedena preiskava.«

Dodali so, da postojnskega urada med 8. in 11. uro dopoldne ni nihče poklical niti jih o prometni nesreči obvestil po elektronski pošti. Naslednji klic je prišel ob 11.12, na tega pa se je, kot je znano, inšpektorica odzvala. V rednem delovnem času, torej med 7. in 15. uro, je sicer kontakt za območni urad splošna številka tajništva oziroma elektronski naslov posamezne enote.

»Zunaj rednega delovnega časa pristojne območne enote oziroma med 15. uro in 7. uro zjutraj naslednjega dne, pa je kontakt uradni veterinar pristojne enote v pripravljenosti, ki je dosegljiv na številki 112,« so pojasnili na upravi za varno hrano, veterinarstvo in rastline.

Na upravi za varno hrano, veterinarstvo in rastline je zaposlenih 185 uradnih veterinarjev.

Na Darsu so del odgovornosti za zaporo avtoceste pripisali upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. FOTO: Dejan Javornik
Na Darsu so del odgovornosti za zaporo avtoceste pripisali upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. FOTO: Dejan Javornik

Na Darsu so v torek, dan po nesreči, povedali, da je bilo za dolgotrajno zaporo primorske avtoceste »krivo« sodelovanje več interventnih služb.

Te so najprej zavarovale kraj nesreče, nato so morali postopke opraviti policija in preiskovalni sodnik, nakar so odstranili posledice prometne nesreče in popravili prometno signalizacijo.

V tem primeru je bila potrebna tudi prisotnost veterinarske inšpekcije, ki je zaradi neodzivnost precej podaljšala postopek. Inšpektorica je na kraj nesreče zaradi gneče prispela šele nekaj pred 13. uro, ko so raztreseni tovor že začeli ročno umikati s cestišča. Voznik je prevažal okrog 22 ton svinjskih polovic.

Nesreča se je zgodila okoli 5.18, povzročil jo je 36-letni voznik tovornjaka, sicer državljan Indije, ki prebiva v okolici Kopra. S tovornim vozilom se je prevrnil na levi bok, pri tem pa oplazil ukrajinski avtobus, ki je pripeljal nasproti. Vozil ga je 48-letni državljan Ukrajine. Avtocesto proti Ljubljani so odprli šele pozno popoldne nekaj po 16. uri.

Gneča na avtocesti. Fotografija je simbolična. FOTO: Dejan Javornik
Gneča na avtocesti. Fotografija je simbolična. FOTO: Dejan Javornik

Ministrica zahteva pojasnila in poročilo

Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle, je medtem zahtevala učinkovite ukrepe za izboljšanje prometne varnosti na območjih avtocestnih delovišč. Kot so sporočili z ministrstva, se je sestala s predstavniki ministrstva za notranje zadeve, s predstavniki Darsa, namestnikom generalnega direktorja policije, direktorice Agencije za varnost prometa ter pripravljavci elaboratov zapor na hitrih cestah in avtocestah. 

Ministrica je zahtevala podrobno poročilo o strokovnih odločitvah pri pripravi elaboratov zapor na vseh avtocestnih odsekih z zoženji ter o izvajanju nadzora, ki ga opravljajo policisti. Zahtevala je tudi, da mora Dars v poročilu jasno opredeliti konkretne ukrepe za povečanje varnosti ter učinkovitejše upravljanje prometa v času zapor in del na območjih delovišč na avtocestni infrastrukturi.

Kot so še zapisali pri ministrstvu za infrastrukturo, Bratuškova pričakuje tudi podatke o stanju prometne varnosti, številu prometnih nesreč in njihovih posledicah v povezavi z delovišči na avtocestah in hitrih cestah. Od ključnih deležnikov prometne varnosti je zahtevala, da maksimalno okrepijo nadzor, prav tako pa tudi aktivnosti ozaveščanja varne in osredotočene vožnje na območju delovišč avtocest in hitrih cest.

Medtem je inšpektorat za infrastrukturo včeraj pričel z inšpekcijskim pregledom delovišča na odseku pri Postojni, sledijo še meritve širine cestišča v zapori. Hkrati bodo danes in v naslednjih dneh opravljeni inšpekcijski pregledi še na deloviščih Domžale, Kozina, Rebrnice in Slovenska Bistrica ter na drugih deloviščih avtocest in hitrih cest.

Več iz teme

prometna nesrečauprava za varno hranoprometzastoj
ZADNJE NOVICE
08:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
SLOVO

Umrl je Pavel Čuk, ki je kljub bolezni desetletja ustvarjal zimske zgodbe za otroke

Tudi po napornih nočnih dializah je prihajal na Črnovrško planoto, pripravljal smučarske proge in skrbel, da so otroci še vedno doživljali čar zime.
Mitja Felc9. 5. 2026 | 08:06
07:47
Novice  |  Slovenija
OSTAJA V BOJU

Zoran Janković se pri 73 letih podaja v boj za nov županski mandat: Ljubljano vodi že skoraj 20 let (FOTO)

Naziva častna meščanka in častni meščan prejela Danica Purg in Ivo Daneu.
9. 5. 2026 | 07:47
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Na slovenskih porokah vlada nov trend: poročne torte so postale pravo doživetje

Se še spomnite svoje? Najverjetneje je bila bela in večnadstropna, mnogi ste nanjo postavili poročno figurico. Bila je veliki finale, ko ste proti koncu slavja zarezali prvi kos in s tem simbolično priklicali srečo v vajino skupno prihodnost. Torta še vedno ostaja pomemben del poroke, a ne zgolj iz tradicije, temveč zato, ker lahko pove nekaj zelo osebnega.
Mateja Delakorda9. 5. 2026 | 07:30
07:14
Bulvar  |  Tuji trači
ZA DOBER NAMEN

Na dražbi predmeti pokojnega zvezdnika serije Prijatelji, tudi zbirka scenarijev

Začetna cena scenarija za pilotno epizodo Prijateljev je 500 dolarjev (okoli 425 evrov).
9. 5. 2026 | 07:14
07:01
Novice  |  Slovenija
PROMETNA NESREČA

Po 11-urni zapori avtoceste Bratuškova zahteva pojasnila

Na Upravi za varno hrano pojasnjujejo, da postojnske enote med 8. in 11. uro ni nihče poklical niti jih o prometni nesreči obvestil po elektronski pošti.
Anja Intihar9. 5. 2026 | 07:01
06:35
Novice  |  Kronika  |  Doma
POLICIJSKA PREISKAVA

V hišni preiskavi pri Pivki zasegli drogo, tehtnice in skoraj 3000 evrov gotovine: ogrožen naj bi bil tudi petletni otrok

Policisti so med hišno preiskavo zasegli več sumljivih snovi, posebej zaskrbljujoče pa je bilo dejstvo, da naj bi bila droga dostopna tudi petletnemu otroku.
9. 5. 2026 | 06:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Elegantni čevlji, ki dopolnijo poslovni in večerni videz

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 15:29
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
8. 5. 2026 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
HOFER

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
6. 5. 2026 | 11:58
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
NAMIGI

Pet idej za azijske večerje, ki jih pripravite v 20 minutah

Azijski okusi postajajo del vsakdana, saj lahko z nekaj izbranimi sestavinami in preprostimi rešitvami pripravimo raznolike jedi brez dolgotrajnega kuhanja.
8. 5. 2026 | 15:27
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SADJARSTVO

Koliko let potrebuje jablana do polne rodnosti?

Sadjarstvo je za potrpežljive, pravi Sabina Kukavica iz krškega Evrosada, saj jablana polno ne obrodi že čez eno leto.
7. 5. 2026 | 15:57
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo4. 5. 2026 | 13:18
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Slovenci odkrivajo hitrejši način: čakanja je konec

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Kako danes najhitreje kupiti vozovnico za vlak (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
7. 5. 2026 | 08:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Kako s fizioterapijo ublažiti revmo?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
5. 5. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

Nova generacija mladih slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Pazite, to so pasti pri prenovi hiše

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki