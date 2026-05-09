Po 11-urni zapori avtoceste Bratuškova zahteva pojasnila

V ponedeljek se je v zapori na primorski avtocesti pri Postojni zgodila prometna nesreča, ki je del avtoceste proti Ljubljani zaprla za kar 11 ur, nekaj ur je bila zaprta tudi v smeri proti Kopru. Na Darsu so odgovornost za dolgotrajno zaporo posredno pripisali inšpekciji.

Tovora živalskega izvora brez odobritve veterinarske inšpekcijske službe namreč niso smeli premakniti. Dežurna inšpektorica pa se več ur ni odzvala na telefonske klice.

Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin tudi po štirih dneh še niso razjasnili, zakaj je bila inšpektorica neodzivna. Na vprašanje, ali je že znan vzrok za to, da se ni javila na telefon, ko so jo poklicali zaradi prometne nesreče voznika, ki je vozil svinjske polovice, so odgovorili: »Območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Postojna je bil o dogodku obveščen ob 11.12. Na klica ob 7.22 in 7.47 se ni odzval. Natančen vzrok za neodzivnost bo pokazala uvedena preiskava.«

Dodali so, da postojnskega urada med 8. in 11. uro dopoldne ni nihče poklical niti jih o prometni nesreči obvestil po elektronski pošti. Naslednji klic je prišel ob 11.12, na tega pa se je, kot je znano, inšpektorica odzvala. V rednem delovnem času, torej med 7. in 15. uro, je sicer kontakt za območni urad splošna številka tajništva oziroma elektronski naslov posamezne enote.

»Zunaj rednega delovnega časa pristojne območne enote oziroma med 15. uro in 7. uro zjutraj naslednjega dne, pa je kontakt uradni veterinar pristojne enote v pripravljenosti, ki je dosegljiv na številki 112,« so pojasnili na upravi za varno hrano, veterinarstvo in rastline.

Na upravi za varno hrano, veterinarstvo in rastline je zaposlenih 185 uradnih veterinarjev.

Na Darsu so del odgovornosti za zaporo avtoceste pripisali upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. FOTO: Dejan Javornik

Na Darsu so v torek, dan po nesreči, povedali, da je bilo za dolgotrajno zaporo primorske avtoceste »krivo« sodelovanje več interventnih služb.

Te so najprej zavarovale kraj nesreče, nato so morali postopke opraviti policija in preiskovalni sodnik, nakar so odstranili posledice prometne nesreče in popravili prometno signalizacijo.

V tem primeru je bila potrebna tudi prisotnost veterinarske inšpekcije, ki je zaradi neodzivnost precej podaljšala postopek. Inšpektorica je na kraj nesreče zaradi gneče prispela šele nekaj pred 13. uro, ko so raztreseni tovor že začeli ročno umikati s cestišča. Voznik je prevažal okrog 22 ton svinjskih polovic.

Nesreča se je zgodila okoli 5.18, povzročil jo je 36-letni voznik tovornjaka, sicer državljan Indije, ki prebiva v okolici Kopra. S tovornim vozilom se je prevrnil na levi bok, pri tem pa oplazil ukrajinski avtobus, ki je pripeljal nasproti. Vozil ga je 48-letni državljan Ukrajine. Avtocesto proti Ljubljani so odprli šele pozno popoldne nekaj po 16. uri.

Gneča na avtocesti. Fotografija je simbolična. FOTO: Dejan Javornik

Ministrica zahteva pojasnila in poročilo

Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle, je medtem zahtevala učinkovite ukrepe za izboljšanje prometne varnosti na območjih avtocestnih delovišč. Kot so sporočili z ministrstva, se je sestala s predstavniki ministrstva za notranje zadeve, s predstavniki Darsa, namestnikom generalnega direktorja policije, direktorice Agencije za varnost prometa ter pripravljavci elaboratov zapor na hitrih cestah in avtocestah.

Ministrica je zahtevala podrobno poročilo o strokovnih odločitvah pri pripravi elaboratov zapor na vseh avtocestnih odsekih z zoženji ter o izvajanju nadzora, ki ga opravljajo policisti. Zahtevala je tudi, da mora Dars v poročilu jasno opredeliti konkretne ukrepe za povečanje varnosti ter učinkovitejše upravljanje prometa v času zapor in del na območjih delovišč na avtocestni infrastrukturi.

Kot so še zapisali pri ministrstvu za infrastrukturo, Bratuškova pričakuje tudi podatke o stanju prometne varnosti, številu prometnih nesreč in njihovih posledicah v povezavi z delovišči na avtocestah in hitrih cestah. Od ključnih deležnikov prometne varnosti je zahtevala, da maksimalno okrepijo nadzor, prav tako pa tudi aktivnosti ozaveščanja varne in osredotočene vožnje na območju delovišč avtocest in hitrih cest.

Medtem je inšpektorat za infrastrukturo včeraj pričel z inšpekcijskim pregledom delovišča na odseku pri Postojni, sledijo še meritve širine cestišča v zapori. Hkrati bodo danes in v naslednjih dneh opravljeni inšpekcijski pregledi še na deloviščih Domžale, Kozina, Rebrnice in Slovenska Bistrica ter na drugih deloviščih avtocest in hitrih cest.