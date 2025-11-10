Po 13 letih še vedno brez odškodnin, Drava povzročila veliko škode

POPLAVE

Za del hudih poplav ni kriva le narava sama, ampak tudi avstrijski Verbund. Država je zavrnila vzpostavitev posebnega sklada za oškodovance.

»Zakaj se je Republika Slovenija poravnala izključno zase, ne pa tudi v imenu oškodovancev, če je bilo v sodnem postopku in po ugotovitvah ministrstva že jasno, da je za poplave odgovorna avstrijska gospodarska družba in je država razpolagala z vsemi podatki o oškodovancih in višini zahtevanih odškodnin?« To je vprašanje, ki ga je Jožetu Novaku, ministru za naravne vire in prostor, postavila odvetnica Magda Vraničar iz Kranja ob 13. obletnici obsežnih poplav reke Drave. Vraničarjeva je pooblaščenka več oškodovancev. Drava je v začetku novembra 2012 povzročila veliko škode na premoženju v ...