  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POPLAVE

Po 13 letih še vedno brez odškodnin, Drava povzročila veliko škode

Za del hudih poplav ni kriva le narava sama, ampak tudi avstrijski Verbund. Država je zavrnila vzpostavitev posebnega sklada za oškodovance.
Drava je novembra 2012 prestopila bregove in povzročila večmilijonsko škodo. FOTO: Mateja Celin
Drava je novembra 2012 prestopila bregove in povzročila večmilijonsko škodo. FOTO: Mateja Celin
Andrej Bedek
 10. 11. 2025 | 08:45
5:27
A+A-
»Zakaj se je Republika Slovenija poravnala izključno zase, ne pa tudi v imenu oškodovancev, če je bilo v sodnem postopku in po ugotovitvah ministrstva že jasno, da je za poplave odgovorna avstrijska gospodarska družba in je država razpolagala z vsemi podatki o oškodovancih in višini zahtevanih odškodnin?« To je vprašanje, ki ga je Jožetu Novaku, ministru za naravne vire in prostor, postavila odvetnica Magda Vraničar iz Kranja ob 13. obletnici obsežnih poplav reke Drave. Vraničarjeva je pooblaščenka več oškodovancev. Drava je v začetku novembra 2012 povzročila veliko škode na premoženju v ...

Več iz teme

poplaveDravaVerbundsodišče
ZADNJE NOVICE
09:42
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Največja napaka pri uporabi oljčnega olja – jo delate tudi vi?

Oljke lahko dosežejo izjemno starost. Z več tisoč let starimi se ponašajo na Kreti, Sardiniji, v Črni gori, pri nas tako starih oljk zaradi »stoletnih« pozeb ni.
Julijana Bavčar10. 11. 2025 | 09:42
09:38
Bulvar  |  Tuji trači
ISKRICE

Našla je Slovenca! Priljubljena hrvaška voditeljica je zaljubljena

Voditeljica priljubljene hrvaške oddaje našla ljubezen v Sloveniji.
10. 11. 2025 | 09:38
09:15
Novice  |  Slovenija
PO PRVEM GLASOVANJU

Nika Kovač izčrpana in na robu solza: »Slabo novico imam za vse nas« (VIDEO)

Glasovanje o pobudi My voice, My choice je bilo preloženo na konec decembra, morda celo na januar.
10. 11. 2025 | 09:15
09:05
Bulvar  |  Glasba in film
NOSTALGIJA V ŠTAJERSKI PRESTOLNICI

Legendarni Plavi orkestar do zadnjega kotička napolnil dvorano Tabor (FOTO)

Plavi orkestar je v mestu ob Dravi vedno lepo sprejet gost. Tudi tokrat ni bilo nič drugače.
Marko Pigac10. 11. 2025 | 09:05
09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
08:50
Lifestyle  |  Polet
V RAZMISLEK

Upokojitev ni več tako zlata, kot se zdi: zakaj vse več ljudi razmišlja, da bi z njo še počakalo?

Številni delavci so dolga leta opravljali zelo zahtevna fizična ali duševno naporna dela. Zanje je počitek nujen, ne privilegij.
Miroslav Cvjetičanin10. 11. 2025 | 08:50

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
BLACK FRIDAY

Kako je Petra Parovel pristala pred okrožnim sodiščem?

Petro Parovel so opazili pred sodiščem, kjer se je zbralo tudi nekaj protestnikov, vendar nihče natančno ne ve, kaj se dogaja.
7. 11. 2025 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Zakaj izbrati slovenski oblak?

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
3. 11. 2025 | 08:54
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
22. 10. 2025 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ BANKE

Nova priložnost, prazna blagajna: kako do denarja brez zapletov

Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
1. 11. 2025 | 08:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

»Po tihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
APLIKACIJA

Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
7. 11. 2025 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki