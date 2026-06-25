Po 60 letih zapirajo vrtec v centru Ljubljane, starši ogorčeni: »Zakaj ni bilo javne razprave?«

Na portalu Reddit se je pojavilo pismo ogorčenih staršev, ki ostro nasprotujejo napovedanemu zaprtju enote Vrtca Pod Gradom na Ulici na Grad v Ljubljani po več kot šestdesetih letih delovanja. Pismo prinaša resne očitke na račun Mestne občine Ljubljana (MOL) pod vodstvom Zorana Jankovića in opozarja na morebitno podrejanje javnih interesov nepremičninskemu kapitalu.

Avtorji pisma poudarjajo, da vrtec ni le navadna stavba na seznamu občinskih nepremičnin, temveč okolje, kjer so odrasle cele generacije otrok. Pravijo, da gre za »prostor s posebno dušo, umeščen pod Ljubljanski grad, ob gozdu, igriščih in naravi, ki otrokom ponuja nekaj, česar novogradnje in betonske soseske preprosto ne morejo nadomestiti.« Nadalje izražajo veliko presenečenje nad tem, da MOL podpira zaprtje z argumentom, da objekta ni mogoče širiti in da bi bilo tam bolj smiselno graditi stanovanja. Opozarjajo na neskladje med državno politiko spodbujanja natalitete in ravnanjem občine.

»V času, ko država opozarja na padec natalitete, ko ves čas poslušamo pozive k ustvarjanju boljših pogojev za mlade družine in otroke, se pri nas zapira vrtec, da bi se naredil prostor za nove nepremičninske projekte,« je med drugim zapisano v pismu.

Glede neustreznosti stavbe trdijo, da vrtec zadnjih deset let ni bil deležen resnih vlaganj ali prenov, zato menijo, »da se je objekt leta puščalo propadati, da bi bilo njegovo zaprtje lažje upravičiti.« Prav tako zavračajo idejo, da mora biti vrtec vedno večji, saj po njihovem manjše enote prinašajo bolj domače in kakovostno okolje.

Zapostavljanje otrok na račun kapitala?

V pismu opozarjajo, da to ni osamljen primer, in izpostavljajo gradnjo luksuzne vile ob drugi enoti vrtca, zaradi katere so otroci izgubili sončno svetlobo, namesto narave pa »danes gledajo v zid«. Na podlagi tega menijo, da so bile tudi tam »potrebe otrok očitno postavljene za interese kapitala.« Zaposleni in družine naj bi bili o selitvi, ki je načrtovana za september, obveščeni »čez noč«.

Za pojasnila smo se z vprašanji obrnili na Mestno občino Ljubljana in dotični vrtec. Njihove odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.