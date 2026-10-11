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Zapor v Dobrunjah dobil prve stanovalce, selitev s Povšetove je končana (FOTO)

Selitev iz zapora na Povšetovi v Dobrunje je rezultat večmesečnih priprav, novi objekt pa lahko sprejme 388 oseb.
FOTO: Daniel Novakovič/sta

FOTO: Daniel Novakovič/sta

Selitev zaprtih oseb iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana na Povšetovi ulici v novi moški zapor v Dobrunjah. Policijsko spremstvo. FOTO: Daniel Novakovič/sta

Selitev zaprtih oseb iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana na Povšetovi ulici v novi moški zapor v Dobrunjah. Policijsko spremstvo. FOTO: Daniel Novakovič/sta

FOTO: Daniel Novakovič/sta

FOTO: Daniel Novakovič/sta

FOTO: Daniel Novakovič/sta
Selitev zaprtih oseb iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana na Povšetovi ulici v novi moški zapor v Dobrunjah. Policijsko spremstvo. FOTO: Daniel Novakovič/sta
FOTO: Daniel Novakovič/sta
STA, A. G.
 11. 10. 2026 | 09:53
 11. 10. 2026 | 09:53
4:34
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Danes je potekala poteka selitev zaprtih oseb iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana na Povšetovi ulici v novi zapor v Dobrunjah, so sporočili iz Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij. Zapor na Povšetovi tako po 64 letih zapira pomembno poglavje svoje zgodovine. Kot so v upravi zapisali na Facebooku, gre za izjemno zahteven dan, ki je rezultat mesecev intenzivnih priprav, načrtovanja in usklajevanja. »Za zidovi na Povšetovi ostaja 64 let zgodb, izkušenj in spominov. Danes ta vrata zapiramo in odpiramo nova,« so navedli.

Zaradi današnje selitve zaprtih oseb iz ljubljanskega zapora na Povšetovi ulici v novi zapor v Dobrunjah so bile danes na območju Most krajše cestne zapore, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Pri operaciji so sodelovali tudi policisti, ki so v križiščih urejali promet. Vse voznike na ljubljanski policijski upravi so opozarili, da upoštevajo navodila in znake policistov. Zapor na Povšetovi tako po 64 letih zapira pomembno poglavje svoje zgodovine.

Selitev zaprtih oseb iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana na Povšetovi ulici v novi moški zapor v Dobrunjah. Policijsko spremstvo. FOTO: Daniel Novakovič/sta
Selitev zaprtih oseb iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana na Povšetovi ulici v novi moški zapor v Dobrunjah. Policijsko spremstvo. FOTO: Daniel Novakovič/sta
FOTO: Daniel Novakovič/sta
FOTO: Daniel Novakovič/sta

Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana v Dobrunjah je danes tako dobil svoje stanovalce. Vanj so namreč preselili vse zaprte v zaporu na Povšetovi. Selitev je bila organizacijsko, logistično in varnostno zahtevna, ničesar niso prepustili naključju, je zatrdil direktor zavoda Goran Narić. Koliko zaprtih oseb so danes preselili oziroma koliko jih bo bivalo v Dobrunjah, Narić ni želel povedati. Je pa izpostavil zahtevnost selitve. Kot je navedel, so v daljšem časovnem obdobju prepoznali dejavnike tveganj in ničesar niso prepuščali naključju.

Nov zapor naj bi pomagal reševati prezasedenost

Generalni direktor uprave za izvrševanje kazenski sankcij Denis Perše je v jutranji izjavi poudaril, da je za sistem uprave danes, ko zaključujejo zadnjo fazo selitve, eden srečnejših dni. »Namreč že vrsto let se soočamo s prezasedenostjo in verjamem, da bomo s to novo pridobitvijo rešili vsaj en del tega problema,« je dodal.

Drugačna organizacija dela čaka tudi zaposlene, »predvsem pa je bistveno to, da z novimi prostori dobivamo sodoben, varen, funkcionalen zapor, ki bo v dobro zaposlenim, obenem pa bo omogočal programe, ki jih bomo nudili našim zaprtim osebam, tako da jih lahko na nek način pripravimo na življenje po prestani kazni,« je dodal.

Perše je k temu dodal, da je kadrovska situacija v državi na področju zagotavljanja varnosti težka, zato meni, da bo morala država »zagotoviti ustrezne pogoje, ne samo za zaporski sistem, ampak bo nasploh treba v družbi več resursov nameniti varnosti«.

Z novim načinom dela želijo zmanjšati potrebo po pravosodnih policistih

Z novim načinom dela in komunikacije bodo po Peršetovih besedah tudi zmanjšali potrebo po pravosodnih policistih, »vendar pa verjamem in se nadejam, da bomo tudi tako kot se to že dogaja v zadnjem času, začeli popolnjevati naše vrste«. Tudi Narić je potrdil, da ima zapor v Dobrunjah eno najbolj sodobnih tehničnih oprem, ki bo uslužbencem pomagala pri varovanju, za zaprte osebe pa pomeni »boljše izhodišče za njihovo obravnavo«.

Narić se je danes zahvalil tudi lokalni skupnosti, ki jih je lepo sprejela in zatrdil, da bodo usmerjeni k sožitju in dobrim medsosedskim odnosom. »Pogosto zapore kot institucijo povezujemo z nekimi zidovi in rešetkami, pozabljamo pa, da sistem, ki ga imamo, smo v bistvu ljudje, ki opravljamo zelo zahtevno in odgovorno delo s specifično populacijo in družbi na tak način tudi omogočamo varnost,« je opozoril.

Novi zapor v Dobrunjah bo sprejel 388 oseb

Današnja selitev zaprtih oseb pomeni nov korak pri vzpostavljanju polnega delovanja novega moškega zapora v Dobrunjah. V zaporu je prostora za skupno 388 oseb, od tega za 60 na odprtem oddelku zapora, za ostale na zaprtem oddelku. Doslej je bil v uporabi le odprti oddelek zapora.

Projekt, vreden 86,5 milijona evrov

Novi zapor obenem predstavlja enega najpomembnejših infrastrukturnih projektov na področju izvrševanja kazenskih sankcij v Sloveniji. Njegova vrednost je ocenjena na približno 86,5 milijona evrov.

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