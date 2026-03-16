SPORNI POSNETKI

Po aferi z domnevnimi prisluhi: »Tako umazane in lažnive kampanje v zgodovini države še ni bilo«

Koalicija opozarja na nevarnost vplivanja na demokracijo, opozicija očitke zavrača, varnostne institucije pa preverjajo ozadje spornih posnetkov.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Svoboda, Robert Golob FOTO: Nicolas Tucat/Afp

Odzvali so se tudi v stranki Levica. FOTO: Dejan Javornik

Predsednik SDS Janez Janša FOTO: REUTERS

STA, K. G.
 16. 3. 2026 | 18:17
5:35
A+A-

Domnevna vpletenost tuje zasebne obveščevalne družbe Black Cube v operacije prikritega snemanja znanih Slovencev je v predvolilnem času sprožila močne odzive političnih strank. Medtem ko v koaliciji opozarjajo na nevarnost vplivanja na demokratični proces, v opozicijski SDS očitke zavračajo in menijo, da razkritja kažejo predvsem na korupcijo v slovenski politiki.

Svoboda: »Gre za nevarno vmešavanje v slovensko politiko«

V vladni stranki Gibanje Svoboda menijo, da razkritja kažejo na resen poskus vplivanja na politično dogajanje v državi. Minister za obrambo Borut Sajovic je ob tem poudaril, da okoliščine kažejo na delovanje tujih akterjev. »Pri prikritih snemanjih in prisluškovanjih je definitivno potrjeno, da gre za tujce, za vmešavanje tuje države v slovensko problematiko,« je dejal Sajovic. Pojasnil je, da so znane Slovence na domnevna srečanja v tujini vabile agencije s tujimi naslovi in lastništvom. Ob tem je opozoril, da pristnost objavljenih posnetkov še ni potrjena. »Očitno gre tudi za lepljenke oziroma montaže, zato se do vsebine ne opredeljujem,« je dodal.

Svoboda, Robert Golob FOTO: Nicolas Tucat/Afp

Po njegovem je problematično tudi to, da del politike takšnih praks ni jasno obsodil. »Namesto da bi vsi stopili skupaj, levi in desni in rekli, da je to nesprejemljivo, del slovenske politike ni ukrepal,« je ocenil. Tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek meni, da je letošnja kampanja izjemno negativna. »Tako umazane in lažnive kampanje v zgodovini države še ni bilo,« je dejala in dodala, da se politična razprava namesto vsebine vse bolj vrti okoli obtožb in diskreditacij.

SD: »Vmešavanje tujih obveščevalcev je nedopustno«

V Socialnih demokratih so poudarili, da je morebitno sodelovanje tujih obveščevalnih struktur v predvolilnem času nesprejemljivo. »Socialni demokrati obsojamo angažiranje in vmešavanje tujih obveščevalcev v demokratične volitve,« so zapisali v stranki. Če bi se izkazalo, da za takšnimi operacijami stoji katera od slovenskih političnih strank, bi to po njihovem mnenju pomenilo resno ogrožanje demokracije. »Prvič zato, ker se v volitve vpletajo z Izraelom povezane skupine, in drugič zato, ker za takšnimi totalitarnimi prijemi stoji stranka, ki lahko resno računa na zmago na volitvah.« Ob tem pa so poudarili, da tudi vsebine razkritih posnetkov ne opravičujejo. Po njihovem mora država raziskati tako nastanek posnetkov kot tudi prakse, ki so v njih omenjene.

Levica: »Vpletanje tujih obveščevalnih služb je napad na suverenost Slovenije«

V stranki Levica so ob razkritjih o domnevni vlogi izraelske zasebne obveščevalne družbe Black Cube opozorili, da bi takšno delovanje predstavljalo resen poseg v slovenski demokratični proces. Po njihovem mnenju gre za potencialen napad na suverenost države in na integriteto volitev. V Levici poudarjajo, da informacije o operaciji snemanja znanih Slovencev kažejo na organizirano delovanje, ki bi lahko imelo jasen politični cilj. 

Odzvali so se tudi v stranki Levica. FOTO: Dejan Javornik

Spomnili so tudi na primere iz tujine, kjer naj bi bila omenjena agencija povezana s političnimi operacijami, med drugim v podporo vladi Viktorja Orbana na Madžarskem. V stranki opozarjajo, da so takšne operacije običajno zelo drage in zahtevajo finančno zaledje. »Takšne akcije imajo visoko ceno, zato je jasno, da jih financira nekdo z močnim političnim interesom, da v Sloveniji pride do menjave oblasti,« menijo. Levica zato od pristojnih institucij pričakuje hitro ukrepanje. »Pričakujemo, da bodo organi nemudoma začeli preiskavo, saj bi tovrstno sodelovanje s tujimi obveščevalnimi službami pomenilo resen napad na suverenost države in demokratične volitve,« so poudarili.

Pirati: »Sklicati je treba Svet za nacionalno varnost«

V Piratski stranki so ob razkritjih vlado pozvali k takojšnjemu sklicu Sveta za nacionalno varnost. Predsednik stranke Jasmin Feratović meni, da bi morale institucije javnosti pojasniti, ali imajo kakršnekoli informacije o morebitnem delovanju tujih obveščevalnih služb. »Če se bo potrdilo, da za prisluhi stoji tuja obveščevalna služba, je takšno ravnanje še posebej problematično,« je opozoril. Po njegovih besedah bi lahko bil primer povezan tudi z mednarodnimi političnimi vprašanji, med drugim s stališči Slovenije glede vojne v Gazi.

Janša in SDS: »Za podjetje Black Cube slišimo prvič«

V opozicijski SDS očitke zavračajo. V stranki trdijo, da za podjetje Black Cube še nikoli niso slišali in da z njim nimajo nobene povezave. »Če so vso to korupcijo neslutenih razsežnosti namesto domačih preiskovalnih organov res razkrili oni, so slovenskim davkoplačevalcem prihranili na stotine milijonov evrov,« so zapisali v SDS. Stranka obenem vztraja pri svojih dolgoletnih očitkih, da Slovenijo obvladuje organizirana mreža političnih interesov.

Predsednik SDS Janez Janša FOTO: REUTERS

Preiskave še potekajo

Dogajanje spremljajo tudi pristojne institucije. Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih služb (Knovs) je že opravila nadzor na Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova) in na policiji. Po doslej znanih informacijah pristnost spornih posnetkov še ni potrjena, prav tako za zdaj ni uradne potrditve o domnevnem delovanju tujih obveščevalnih struktur v Sloveniji.

