Izjava premierja Janeza Janše o tujih delavcih še naprej dviguje prah. Potem ko so v Zvezi albanskih društev od predsednika vlade zahtevali umik besed in opravičilo, se je oglasila tudi Asta Vrečko. Do Janševih besed je bila izjemno kritična, njegovemu pogledu na »dodano vrednost« tujih delavcev pa je postavila povsem drugačen odgovor.

Janša je minuli teden na Managerskem kongresu v Portorožu govoril o uvozu poceni delovne sile in pri tem izpostavil število izdanih delovnih dovoljenj za tujce. Med drugim je dejal: »Nekdo, ki pride s Kosova in dela v komunalnem podjetju, dobi minimalno plačo in pripelje še družino, pač z nacionalnega vidika ni dodana vrednost.«

Njegove besede so močno razburile Zvezo albanskih društev. Tam menijo, da takšna izjava razvrednoti tako tuje delavce kot komunalno delo. Poudarili so, da so Albanci del slovenske družbe in da med njimi niso le delavci in obrtniki, temveč tudi podjetniki, gostinci, zdravniki, umetniki, inženirji in športniki. Od Janše pričakujejo umik izjave in opravičilo.

Vrečko: Dodana vrednost je čista država

V razpravo je zdaj posegla tudi Asta Vrečko, ki je Janševo izjavo označila za žalostno in žaljivo ter nevredno politika na tako visoki funkciji.

Po njenem je prav delo, ki ga opravljajo številni tuji delavci, pomembno za vsakdanje življenje v državi. »Dodana vrednost komunalnega delavca iz Kosova je to, da imamo čisto državo, za kar poskrbijo ljudje, ki so pripravljeni opravljati pošteno delo za prenizko plačilo,« je zapisala.

Ob tem je Janši očitala, da že vrsto let »podžiga sovraštvo do priseljencev in številnih drugih družbenih skupin«.