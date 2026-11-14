Po apokaliptičnem petku se stanje umirja, nekaj cest še vedno zaprtih (FOTO)

Po petkovem deževju se je danes stanje na širšem goriškem območju umirilo oz. se umirja. Po podatkih regijskega štaba Civilne zaščite za Severno Primorsko se reka Vipava vse bolj umika v svojo strugo, zaprti ostajata le še cesti Bukovica - Renče in Kromberk - Ravnica.

Kot so sporočili iz regijskega štaba, je na pokopališču ob cesti Bukovica - Renče del cestišča še vedno pod vodo, cesta Kromberk - Ravnica pa ostaja zaprta do nadaljnjega zaradi porušitve dela zidu ob gradu Kromberk. V Renčah je bila tokrat prvič na preizkušnji tudi nova protipoplavna zaščita s posebnimi paneli. Po navedbah poveljnika občinskega štaba civilne zaščite občine Renče Vogrsko Milivoja Perkona se je izkazala kot zelo učinkovita, čeprav uradno še ni niti zaključena.

Po podatkih agencije za okolje so sicer vodotoki rek še visoki, pretoki rek v zahodni, južni in osrednji Sloveniji so visoki, a reke počasi upadajo. Poleg Vipave sta se zaradi močnega deževja v minulih dneh razlili tudi Kolpa in Krka v spodnjem toku, prav tako Ljubljanica na Ljubljanskem barju. Kraška polja so ojezerjena.

Obilne padavine so sicer v petek povzročile obilo preglavic predvsem na območjih regijskih centrov za obveščanje Nova Gorica, Koper, Ljubljana, Kranj, Novo mesto, Slovenj Gradec, Maribor in Postojna, kjer so skupno zabeležili več kot 65 dogodkov. Gasilci so prečrpavali meteorno vodo iz stanovanjskih in drugih objektov, čistili prepuste in odstranjevali podrta drevesa. Na območju regijskega centra Koper sta se sprožila tudi dva zemeljska plazova, je danes sporočila uprava za zaščito in reševanje.