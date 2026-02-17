Po Bistrici so se pripeljali Pirati s Karibov (FOTO)

Pa so ga naročili. Vreme namreč. Do štirinajste ure so temni deževni oblaki zakrivali suhorobarsko Veliko in Malo goro, kot da je sodni dan. Ko pa se je oglasil burovž – mož, oblečen v živo pisano obleko, sešito iz mehke odeje, z valjastim klobukom na glavi in z zvonjenjem na veliki zvonec odganjal vso škodo iz kraja ter vse slabe reči, ki so se zgodile, ter naznanjal boljše čase, je dež skoraj ponehal. Za njim so nekaj korakov druga od druge počasi stopicale maskote Pustnega društva Goriča vas, ki že 32 let ohranja tradicijo izvirne suhorobarske dejavnosti. Takrat je na Škrabčevem trgu med več kot dva tisoč zbranimi završalo. Na varni razdalji sta pokončno, z diskretnimi pogledi na množico, korakala aktualni in odstavljeni župan: Matej Ilc v uglajenem črnem kostumu in naličeni Samo Pogorelc. Od daleč so ušesa lovila milozvočne akorde na traktorju sedečega orkestra grofa Drakule (Ribniški pihalni orkester). Ti so narekovali takt najštevilnejšim skupinam v povorki: malčkom iz Vrtca Ribnica, ki so na trgu skupaj z vzgojiteljicami domiselno oblikovali veliko gosenico. Za njimi so pogumno paradirali učenci ribniške osnovne šole in domača mažoretna skupina. Vmes so trije korbači – Žukov Janez, Ulčarjev Brane in Zobčev Danilo – z dolgimi, močnimi biči, spletenimi iz vrvi, pokali tako silovito, da so se ob vsakem poku pošteno stresla tla obeh največjih hribov.

Prid’te vsi, sej pri takim’ dogodk’ ne smajte fal’t!

Ilčev Matej, ki Križmeško Pustno društvo vodi tretje leto, je sotrpinu Pogorelčevemu Samu zašepetal, da je bilo treba za tako veličasten praznik veselja, mask, šal in še česa (tudi ko nebo joka), ki ga znajo pripraviti le hudomušni in tudi včasih zbadljivi Ribničani, vpreči nekaj deset Goričevljanov, kjer je sedež Pustne vlade. Ta je zgodaj jeseni lani imenovala pustne ministre, ki so zagnano oživljali pretrgane stike z drugimi slovenskimi pokrajinami. »Prid'te vsi, sej pr' tak'm' dogodk' ne smajte fal't,« je vsebina pustne diplomatske note, ki so jo po novoletnih praznikih prejele vse karnevalske vlade, tudi tuje. »Protokolarna vrata so nam odprli tudi v Jablovcu v Občini Podlehnik,« je dodal Cveto Marinšek, ki je Pustno društvo Goriča vas vodil 28 let, pred tem pa je bil vedno član norčave skupine, ki je na Ribniškem sodelovala pri organizaciji maskenbalov. Tudi danes je stalni del ekipe, ki zmaguje. Iz tistega časa se spominja, da bi se s sotrpini skoraj znašel za zapahi, saj so davnega leta 1980, ko je v ljubljanskem kliničnem centru maršal ostal brez leve noge, v želji po aktualnosti ušpičili nekaj na ta račun. Verjetno so tudi takrat Jablovški orači v pustnem času hodili od hiše do hiše, odganjali zimo in ljudem s pesmijo zaželeli dobro letino, obilo zdravja in veselja. Kot v soboto v Ribnici. Na čelu je pokač, ki najavi skupino pred kmečko hišo, sledi pa mu šest oziroma osem konjev – pevcev, ki vlečejo plug, za katerega se drži korant.

24 skupin je nastopilo.

Vzdušje iz vasi pod Kanalskim Kolovratom na meji z Italijo prinašajo Liški pustje iz Kanala ob Soči. Obrazne maske, ta lepe in ta grde, so narejene iz pločevine. Seveda so pritegnile pozornost. »Na pustni dan v vasi Selček na Ločicah, Karbidar s svojo napravo z glasnim pokom skliče Sevske potecine, da združno začnemo odganjati zimo. Danes smo pregnali dež,« so sporočili Sevski potecini iz Begunj pri Cerknici. Nad slabo vreme so se z energijo plesnih vragolij spravile Pariške dame iz Pustne sekcije Striček z Vira pri Domžalah, nekje proti koncu pa so ledino zaorali tudi orači in Kurenti pokarji iz KD Podlehnik. Etnološkim maskam so se s Prezidanskim šklompau pridružili gostje iz Hrvaške, Pustno društvo Prezid 1969. Močen vtis direndaju so dodala ribniška društva: med njimi Ponosni posamezniki, z novo scenografijo Posušjane suhe robe, Vaški vrt je iz gnezda izpustil netopirje, Dolenjevaška mladina se je vrnila v nostalgični čas, Štelenge iz leta 1986, ko se je mladina na Vojnih odsekih rekrutirala za služenje vojaškega roka.

Pustni in civilni župan v povorki FOTO: Milan Glavonjić

Z veliko ladjo so se po Bistrici pripeljali Pirati s Karibov. Kot prva ribniška posadka, izstreljena v vesolje, se je predstavila deseterica članov pustnega društva, ki so se – tako kot Pirati – izšolali v Križmeški pustni druščini. Za slovo od sprevoda so poskrbeli Kurenti iz Lancove vasi. Kako? »Pridite ob letu osorej in vse boste videli,« že zdaj vabijo možakarji v ovčjih kožuhih, ki jih je nekoliko napojil dež. Senco nad karnevalskim dogajanjem pa je vrgla v zadnji čas s strani TV SLO prepovedana oddaja Tarča, ki so jo posebej za ljudstvo v Ribnici pripravili novinarji in žvižgači Slavčevega () uredništva Prvi in brez dlake. Po njegovih besedah so doslej nastopali 33 let in bili ves čas aktivni soustvarjalci prireditve. »V četrtek nas je iz Ljubljane novica zadela kot strela z jasnega. To je nezaslišano, to je klasična cenzura javne TV-hiše. Imeli smo pripravljeno tudi odgovorno osebo za podajanje izjav,« je bil Slavc potrt kot nikoli doslej. Še bolj, ker so v ljubljanski Tarči isti dan nakladali in ljudstvo za nos vlekli politiki vsemogočih barv. »Dovolj je tega. Utišali so nas. Protestno bomo prenehali plačevati RTV-prispevek,« je sklenilo njegovo uredništvo. Razumi, kdor lahko.

»Ne glede na vse sem ponosen na nastopajoče skupine (bilo jih 24, nekatere so kostume zaradi dežja pustili na suhem), posameznike ter številne obiskovalke in obiskovalce, ki so kljub slabšemu vremenu prišli podpret dogodek. To je tisto, kar daje karnevalu pravo vrednost,« je dodal aktualni župan Matej. »Zadovoljni smo, da nam je uspelo pripraviti dogodek pod nekoliko drugačnimi pogoji in dokazati, da pust v Ribnici še vedno združuje ljudi ter prinaša sonce – tudi takrat, ko ga na nebu ni,« je sklenil župan Samo, ki bo v sredo znova prejel mandat. »Kljub vprašanjem in pomislekom zaradi vremena z različnih strani sem rekel, karneval je zmeraj bil in tudi tokrat bo. Na koncu je izpadlo tako, da se je vreme nam prilagodilo,« je prelomil Cveto Marinšek.

Gosenica iz Vrtca Ribnica FOTO: Milan Glavonjić

Ponosni posamezniki v oklepu lesenih žlic FOTO: Milan Glavonjić

Liški pustje FOTO: Milan Glavonjić

Pariške muze z Vira FOTO: Milan Glavonjić

Prva Ribniška posadka v vesolju FOTO: Milan Glavonjić