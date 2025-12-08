Po bratovi aretaciji prevzel njegovo vlogo

KAVAŠKI KLAN

Blaž Kadivec se je po prepričanju tožilstva v komunikaciji razkril kot pomemben člen kriminalne združbe. Obramba pri sodnici večkrat protestirala zaradi načina predstavitve dokazov tožilke.

Ko so Klemna Kadivca, ki naj bi vodil slovensko celico kavaškega klana v Sloveniji in bil tudi glavni organizator umora Danijela Božića in poskusa umora Žarka Tešanovića, 15. novembra 2019 po neuspeli ugrabitvi Tešanovića prijeli, naj bi njegovo vlogo v organizaciji prevzel brat Blaž Kadivec. Tako je prepričana tožilka Mateja Gončin, ki je v teh dneh na ljubljanskem okrožnem sodišču predstavila del komunikacije prek aplikacije sky, ki naj bi jo domnevna kriminalna združba uporabljala za tajno komuniciranje. Blaž naj bi se v sporočilih – pisal jih je bratovi partnerici Ani Mariji Mandić, znani ...