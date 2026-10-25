Po burnem dogajanju v Kopru so se oglasili iz Svobode, to sporočajo javnosti

V Svobodi so dogajanje ob današnji proslavi ob dnevu suverenosti v Kopru pospremili z obžalovanjem, da so proslavo zaznamovali »mlačni aplavzi, številni prazni stoli in glasni žvižgi domačinov. Še kako velja rek, da kar seješ, to žanješ.« V Levici pa so obsodili zapis podpredsednika SDS Aleša Hojsa, ki je udeležence protesta označil za »horde«.

Odziv Gibanja Svoboda

V Gibanju Svoboda so v zapisu na Facebooku ocenili, da predsednik vlade in SDS Janez Janša z deljenjem in razdvajanjem, ki ga je po njihovih besedah ponavljal tudi v današnjem dolgem govoru, kvari praznični poklon in vzdušje. S tem se po njihovem mnenju razvrednoti tudi trud nastopajočih ter pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske in policije, ki so sodelovali na proslavi. V Svobodi so kritizirali tudi odziv predstavnikov oblasti na protest. Kot so zapisali, ko vladajočim ne gre vse po načrtih in ljudje pokažejo, kaj si o vsem skupaj mislijo, takoj pridejo na vrsto žaljivke in grožnje z vodnim topom. »Ti ljudje resnično ne morejo iz svoje kože,« so dodali.

Odziv Aste Vrečko na zapis Aleša Hojsa

Sookordinatorica Levice Asta Vrečko pa je glede Hojsovega zapisa na družbenem omrežju X, v katerem je ta udeležence protesta ob današnji državni proslavi v Kopru označil za »horde« in zagovarjal uporabo vodnega topa, opozorila, da takšne izjave pomenijo zastraševanje vseh, ki si upajo izraziti nestrinjanje z oblastjo. Kot je zapisal Hojs, »tega ne bi bilo, če ne bi levičarji podpihovali.« »Ampak pustimo v ihti zapisano nerazumljivo in visokega političnega funkcionarja nevredno zmerjanje ljudi s hordami,« je zapisala Vrečko. Po njenih besedah nekdanji minister in SDS državljanom sporočata, da so si vodni top zaslužili, če nasprotujejo vladi. »Ni popuščanja!« je dodala.

Skupina od 40 do 50 oseb motila

Osrednja državna proslava ob dnevu suverenosti je bila danes na Ukmarjevem trgu v Kopru, kjer je bil slavnostni govornik Janša. Njegov nagovor so spremljali protesti. Policija je sporočila, da je skupina sprva okoli 20, nato pa od 40 do 50 oseb z žvižganjem, vpitjem in povzročanjem hrupa motila potek prireditve. Policisti so identificirali tri kršitelje, dvema pa izdali plačilni nalog, ker nista upoštevala njihovih navodil. Predsednica republike Nataša Pirc Musar se državne proslave ni udeležila. Na omrežju X pa je žvižganje obsodila. Kot je zapisala, suverena država temelji na svobodi govora in dialogu, a tudi na medsebojnem spoštovanju.