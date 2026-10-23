Po burnem spopadu na TVS završalo: Minister Rončević udaril po mizi, Štrukelj mu očita oblastniško aroganco

V četrtkovi oddaji Tarča je pošteno završalo. Minister za izobraževanje Borut Rončević in glavni tajnik sindikata Sviz Branimir Štrukelj sta se ostro spopadla zaradi napovedane šolske reforme. Minister vztraja, da bo sam odločal, kdo mu bo svetoval, Štrukelj pa mu očita oblastniško aroganco in izključevanje sindikatov iz odločanja o prihodnosti slovenskega šolstva.

V ospredju razprave je bilo sicer vprašanje, kdo bo sodeloval pri pripravi reforme, ki med drugim predvideva vrnitev osemletne osnovne šole.

Rončević je dal jasno vedeti, da bo o svojih svetovalcih odločal sam. »Jaz bom odločil, kdo mi bo svetoval,« je poudaril. Minister meni, da slovenski izobraževalni sistem zaradi vse slabših rezultatov učencev potrebuje korenite spremembe. Ob tem zavrača očitke, da želi šolstvo politično podrediti.

Štrukelj ogorčen: »Iz ministra bruha oblastniška aroganca«

Ministrove besede so močno razburile Branimirja Štruklja, ki nasprotuje izključevanju sindikatov iz razprav o šolski reformi.

»Minister je rekel, da mu na kraj pameti ne pride, da bi se pogovarjal s sindikati o tem vprašanju. Iz te njegove izjave dobesedno bruha oblastniška aroganca, ki se jo bi dalo rezati z nožem,« je bil oster Štrukelj.

Opozoril je, da sindikati v številnih evropskih državah sodelujejo pri pripravi šolskih reform. Kritičen je bil tudi do sestave strokovnega sveta, ki naj bi pripravljal spremembe. Po njegovem bi moralo biti takšno telo neodvisno, ne pa sestavljeno iz ljudi, ki so všeč ministru. Pomembne pomisleke glede načrtovane prenove je izrazil tudi profesor Damijan Štefanc z ljubljanske filozofske fakultete, ki je opozoril na vprašanje ustrezne strokovne usposobljenosti članov za tako obsežno reformo.

Minister ne popušča: Reforma bo!

Rončević kljub kritikam vztraja pri svojem. Prepričan je, da Slovenija prenove šolstva ne more več odlagati. Napovedane spremembe med drugim vključujejo prenovo učnih načrtov, drugačen pristop k ocenjevanju in ponovno uvedbo osemletke. Minister je svojo odločnost pokazal tudi na družbenem omrežju X, kjer je kritikom sporočil: »Razumem, kaj se greste. Ampak sporočam vam: reforma bo. Ni popuščanja.«