  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŠOLSKA REFORMA

Po burnem spopadu na TVS završalo: Minister Rončević udaril po mizi, Štrukelj mu očita oblastniško aroganco

Minister ne popušča: Reforma bo!
V četrtkovi Tarči na TV Slovenija sta si minister in prvi mož Sviza Branimir Štrukelj izmenjala težke besede. V ospredju razprave je bilo vprašanje, kdo bo sodeloval pri pripravi reforme, ki med drugim predvideva vrnitev osemletne osnovne šole. FOTO: Zaslonski Posnetek Tvs
V četrtkovi Tarči na TV Slovenija sta si minister in prvi mož Sviza Branimir Štrukelj izmenjala težke besede. V ospredju razprave je bilo vprašanje, kdo bo sodeloval pri pripravi reforme, ki med drugim predvideva vrnitev osemletne osnovne šole. FOTO: Zaslonski Posnetek Tvs
M.U.
 23. 10. 2026 | 06:45
 23. 10. 2026 | 08:24
2:34
A+A-

V četrtkovi oddaji Tarča je pošteno završalo. Minister za izobraževanje Borut Rončević in glavni tajnik sindikata Sviz Branimir Štrukelj sta se ostro spopadla zaradi napovedane šolske reforme. Minister vztraja, da bo sam odločal, kdo mu bo svetoval, Štrukelj pa mu očita oblastniško aroganco in izključevanje sindikatov iz odločanja o prihodnosti slovenskega šolstva.

image_alt
Kar 19 zaposlenih manj v štirih mesecih: Janšev minister razkril, kako je krčil kader

V ospredju razprave je bilo sicer vprašanje, kdo bo sodeloval pri pripravi reforme, ki med drugim predvideva vrnitev osemletne osnovne šole.

Rončević je dal jasno vedeti, da bo o svojih svetovalcih odločal sam. »Jaz bom odločil, kdo mi bo svetoval,« je poudaril. Minister meni, da slovenski izobraževalni sistem zaradi vse slabših rezultatov učencev potrebuje korenite spremembe. Ob tem zavrača očitke, da želi šolstvo politično podrediti.

Štrukelj ogorčen: »Iz ministra bruha oblastniška aroganca«

Ministrove besede so močno razburile Branimirja Štruklja, ki nasprotuje izključevanju sindikatov iz razprav o šolski reformi.

»Minister je rekel, da mu na kraj pameti ne pride, da bi se pogovarjal s sindikati o tem vprašanju. Iz te njegove izjave dobesedno bruha oblastniška aroganca, ki se jo bi dalo rezati z nožem,« je bil oster Štrukelj.

Opozoril je, da sindikati v številnih evropskih državah sodelujejo pri pripravi šolskih reform. Kritičen je bil tudi do sestave strokovnega sveta, ki naj bi pripravljal spremembe. Po njegovem bi moralo biti takšno telo neodvisno, ne pa sestavljeno iz ljudi, ki so všeč ministru. Pomembne pomisleke glede načrtovane prenove je izrazil tudi profesor Damijan Štefanc z ljubljanske filozofske fakultete, ki je opozoril na vprašanje ustrezne strokovne usposobljenosti članov za tako obsežno reformo.

Minister ne popušča: Reforma bo!

Rončević kljub kritikam vztraja pri svojem. Prepričan je, da Slovenija prenove šolstva ne more več odlagati. Napovedane spremembe med drugim vključujejo prenovo učnih načrtov, drugačen pristop k ocenjevanju in ponovno uvedbo osemletke. Minister je svojo odločnost pokazal tudi na družbenem omrežju X, kjer je kritikom sporočil: »Razumem, kaj se greste. Ampak sporočam vam: reforma bo. Ni popuščanja.«

 

 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Branimir ŠtrukeljšolareformeSvizosnovna šolaborut rončevičDamijan ŠtefancTarča
ZADNJE NOVICE
08:17
Bulvar  |  Tuji trači
V VISOKI STAROSTI

Filmski svet žaluje: za vedno se je poslovil zvezdnik kultnih uspešnic Top Gun in Osmi potnik

Ameriški igralec Tom Skerritt je s svojim delom pustil močan pečat.
23. 10. 2026 | 08:17
08:09
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
PIRAMIDNA SHEMA

Milijone iščejo, ferrari že zaplenjen? Policija na Celjskem preiskuje sume velikega oškodovanja

Vlagatelji v kriptovalute so bili ogoljufani za več kot 50 milijonov evrov.
Tomica Šuljić23. 10. 2026 | 08:09
08:04
Novice  |  Kronika  |  Doma
INTERVENCIJA ŠE POTEKA

Grozljiv požar na Ptuju: dve osebi poškodovani, ena v smrtni nevarnosti!

Na kraju še vedno posredujejo gasilci, ki izvajajo intervencijo.
23. 10. 2026 | 08:04
08:00
Novice  |  Slovenija
POZOR V OKOLICI NOVAKOV

Medvedi znova v Robidnici! Tokrat opazili tudi mladiča, potrebna je posebna previdnost (FOTO)

Krajevna skupnost Novaki je krajane opozorila na njihovo prisotnost.
23. 10. 2026 | 08:00
07:44
Novice  |  Slovenija
IZRAELSKI VOHUNI

Ste slišali, kaj predlaga Mahnič? Komisijo bi kar preimenoval ...

Knovs se bo danes ukvarjal z morebitnimi dejavnostmi in ukrepi Sove v zvezi z razkritjem domnevnih aktivnostih izraelske zasebne obveščevalne agencije Cyberglobes.
23. 10. 2026 | 07:44
07:41
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Ali moramo kostanj pred peko res vedno namakati (in kakšna je razlika, če ga ne)

Nekateri ga pred peko za uro ali dve namočijo v vodi, drugi ga le zarežejo in takoj spečejo. Kaj je bolje in kdaj se namakanja res ne splača izpustiti?
Kaja Berlot23. 10. 2026 | 07:41

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

Kupujete nov avto? Morda je med temi Hyundaji tudi pravi za vas!

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
15. 10. 2026 | 13:14
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUPI

Za živila lahko plačate tudi 500 evrov manj

Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 14:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MENOPAVZA

Kako se pripraviti na neizogibno?

O svojih izkušnjah z menopavzo ženske govorijo vedno bolj odprto ter opozarjajo na dejstvo, da je to naraven del življenja, ki pa se ga ni treba niti sramovati niti bati.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Ko je bil še dijak, je sprejel odločitev, ki mu je spremenila življenje (video)

Kot dijak je prišel na prakso, danes pa je del ekipe, ki skrbi, da sodobna proizvodnja teče brez zastojev.
Promo Delo22. 10. 2026 | 08:27
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Poplava, požar: kakšen bo račun?

Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
8. 10. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
UVRŠČENI V 1 ODSTOTEK

Kaj se dogaja z Gorenjem? Znova so v svetovnem vrhu

Podjetje Gorenje gospodinjski aparati, ki je del skupine Hisense Europe, je že drugo leto zapored prejelo najvišje platinasto priznanje EcoVadis.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 11:54
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VARNOST

Največje presenečenje: zavore

Kaj je na Vranskem presenetilo celo najbolj izkušene voznike?
19. 10. 2026 | 11:26
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Kdo so ljudje v ozadju največjega energetskega projekta v Sloveniji (video)

Slovenija se pripravlja na največji energetski projekt v svoji zgodovini, ki bi zaznamoval oskrbo z elektriko za več generacij. JEK 2 je v pripravljalni fazi, v kateri več kot 70 strokovnjakov preverja rešitve in pripravlja podlage, potrebne za odločitev o največji energetski naložbi v državi.
19. 10. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
ZGODBA O VZPONU NA VRH

Od garažnih začetkov na Jesenicah do prepoznavnosti po vsej državi

Slovenskega velikana Mimovrste poznamo vsi, a njegovi začetki so bili skromni, zgodba pa danes govori o uspehu.
Promo Slovenske novice22. 10. 2026 | 14:21
Promo
Novice  |  Slovenija
PREGLED

Andrejeva zgodba: en zob, račun za 1900 evrov

Težave z zobmi lahko napredujejo, še preden začutite bolečino. Z rednimi pregledi lahko zmanjšate tveganje za zahtevnejše zdravljenje.
19. 10. 2026 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJA

Kaj morajo delodajalci urediti do leta 2028?

Delodajalec, ki skrbi za svoje zaposlene, misli tudi na njihovo življenje po upokojitvi. S prispevkom k dodatni pokojnini jim pomaga varčevati za ta leta.
20. 10. 2026 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

Našli so pot do ljudi, ki odločajo o milijonskih poslih

Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
Promo Slovenske novice19. 10. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLENI

Po 15 letih je vodstvo jasno povedalo, kdo je zaslužen za uspeh

Zgodba o rasti, tehnološkem napredku in nenehnih spremembah je zgodba o ljudeh, ki so s svojim znanjem in predanostjo postavljali temelje razvoja.
Promo Slovenske novice20. 10. 2026 | 13:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

Strah pred prazno baterijo postaja zgodovina. Mercedes razkril, zakaj

Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
Promo Delo13. 10. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVSTVO

Začelo se je z bolečo nogo, končalo z operacijo za 1800 evrov

Razlogov, zakaj odlašamo z obiskom zdravnika, je veliko. Včasih nas ustavijo različne obveznosti, drugič upamo, da bodo težave izzvenele same od sebe.
22. 10. 2026 | 09:56
Novice  |  Slovenija
ORODJE

Končno dobra novica: 80 % manj birokracije

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice16. 10. 2026 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠTUDIJA

Kako ji je ena preprosta snov spremenila življenje

Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
13. 10. 2026 | 08:43
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZRAČENJE

Kako v hladnejših dneh Saša Lendero poskrbi zase?

S sodobnimi rešitvami nad vlago, plesen in pršice. Jeseni se življenje počasi preseli v notranjost.
20. 10. 2026 | 13:38
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Napisali že več kot dva milijona življenjepisov

Ko se prijavljaš na delovno mesto, je življenjepis prvi dokument, s katerim se predstaviš delodajalcu, pogosto pa mu priložiš še spremno pismo.
16. 10. 2026 | 09:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UŽITEK

Odličen okus in precej nenavadne sestavine

VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 11:26
Promo
Novice  |  Slovenija
PRESENETLJIVO

50 evrov na mesec: izračun, ki vas bo presenetil

Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.
15. 10. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

Slovenci še oklevamo, medtem ko se svet že nevarno spreminja

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
22. 10. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Kam s prihranki za prihodnost?

UniCredit Bank ponuja dostop do skladov onemarkets in naložbenih strategij priznanih svetovnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice22. 10. 2026 | 10:15
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREGOVORILI STROKOVNJAKI

Na sodišču so jo izključili, zaposleni pa so bili razočarani

Letošnja, že 18. konferenca podjetja Mikrografija pod naslovom »Inteligentno poslovanje v praksi – od podatkov do rezultatov«.
Promo Slovenske novice20. 10. 2026 | 14:06
Promo
Razno
NOVOSTI

Velika sprememba za slovenska podjetja

Slovenska podjetja lahko pri zahtevnih tehnoloških projektih računajo tudi na znanje in izkušnje mednarodne skupine, ki povezuje sedem evropskih trgov.
19. 10. 2026 | 09:10
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKOVOST

V slovenskem laboratoriju namenoma zanetili požar

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
8. 10. 2026 | 13:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Več kot 1200 kilometrov, ki bodo odločali o naši usodi

Slovenski prenosni sistem plina povezuje gospodarstvo z Evropo. Plinovodi ga razvijajo za zanesljivo oskrbo, večjo odpornost in nove vire energije.
Promo Slovenske novice22. 10. 2026 | 08:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSNO

Kako boste kuhali to jesen?

Posoda, v kateri pripravljamo hrano, ima izjemno veliko vlogo pri tem, kako uspešni smo lahko pri kuharskih podvigih, pomembna pa je tudi prezentacija.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 10:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PODKAST

VIDEO: Zavarovanje doma – na kaj moramo biti pozorni, da ob škodi ne ostanemo brez kritja? (Peter Filip Jakopič in Tina Dular)

V podkastu Peter Filip Jakopič in Tina Dular pojasnjujeta, na kaj moramo biti pozorni pri zavarovanju doma in kako se izogniti neprijetnim presenečenjem ob škodi.
Promo Slovenske novice20. 10. 2026 | 11:30
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBROVITA

Slovensko podjetje, od katerega bi se lahko učili tudi veliki

Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi. Toda zgodba Dobrovite odpira še precej širše vprašanje: ali smo organizacijo dela desetletja prilagajali podjetjem, ko bi jo morali veliko bolj prilagajati človeku?
12. 10. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OZADJE

Matični mleček: kako pride iz laboratorijske čase na proizvodno linijo (video)

Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena. Obiskali smo Medexov laboratorij in proizvodnjo ter pogledali, kako preverjajo surovino, razvijajo recepture in skrbijo, da izdelek ohrani kakovost do konca roka uporabnosti.
23. 10. 2026 | 07:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SUMLJIVA SPOROČILA

Bi prepoznali lažno sporočilo o dostavi paketa?

Spletni goljufi ne potrebujejo več slovničnih napak in očitno sumljivih sporočil. Njihove prevare so lahko videti presenetljivo pristne.
Promo Slovenske novice21. 10. 2026 | 12:28
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAŠČITA

Kaj vse se dogaja v vašem telefonu, ne da bi vedeli?

Nevarnost ustavimo že pred vhodom, pomembno pa je tudi, kaj se dogaja na sami napravi.
22. 10. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURNO IN ZABAVNO

Preverite, kdo prihaja v prestolnico!

Ljubljana bo februarja živela v znamenju vrhunske simfonične in komorne glasbe. Med 10. in 15. februarjem 2027 bo Zimski festival zaznamoval svojo 10. izvedbo.
Promo Slovenske novice16. 10. 2026 | 08:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki