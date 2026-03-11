Po burnih odzivih zaradi evakuacijskega leta se je oglasila vplivnica: »Ljudje mi pišejo, naj se ubijem«

Po burnem odzivu javnosti na videoposnetek slovenske vplivnice, ki je razkrila, da je iz Dubaja v Slovenijo prispela z evakuacijskim poletom, se je zdaj oglasila še sama. Kritike so se razširile predvsem po tem, ko je v videu povedala, da si je ob prihodu uredila trepalnice in podaljške ter da se namerava po kratkem obisku vrniti nazaj v Dubaj. Na družbenih omrežjih so se zato pojavili očitki, da je evakuacijski let izkoristila za osebne opravke, nato pa se želi vrniti na območje, od koder je bila evakuirana. Vplivnica je v skoraj desetminutnem videu podala svojo razlago dogodkov in zatrjuje, da je bila njena izjava napačno razumljena ter da je bil del njenih besed iztrgan iz širšega konteksta.

Kritike so se razširile predvsem po tem, ko je v videu povedala, da si je ob prihodu uredila trepalnice in podaljške ter da se namerava po kratkem obisku vrniti nazaj v Dubaj. FOTO: Posnetek Zaslona

Po njenih besedah prihod v Slovenijo ni bil povezan zgolj z urejanjem trepalnic in podaljškov, temveč naj bi bil načrtovan že precej prej. »Midva sva imela kupljene karte za v Slovenijo že dva meseca prej, ker imam tukaj neko stvar, zaradi katere sem morala biti na določen datum v Sloveniji,« je povedala in dodala, da o osebnih razlogih javno ne želi govoriti. Pojasnila je tudi, zakaj je na družbenih omrežjih izpostavila prav obisk pri svoji stilistki za trepalnice. Kot pravi, njen profil temelji na vsebinah o lepoti in vsakodnevni rutini. »Ker je moj profil namenjen lepotnim stvarem, sem pač objavljala tiste stvari, ki jih vedno objavljam. Trepalnice, nohti, make-up, lasje,« je dejala. Zato je v videu omenila tudi, da si je ob prihodu v Slovenijo uredila trepalnice in podaljške, kar pa po njenih besedah ni bil glavni razlog za pot. »Če poslušate moj video od začetka do konca, sem rekla, da sem prišla zaradi drugih personal stvari, ena izmed stvari pa je bila tudi to, da sem si šla zamenjat podaljške,« je poudarila.

V Dubaj se ima namen vrniti

Vplivnica trdi, da evakuacijski let sprva sploh ni bil v njunem načrtu. S partnerjem naj bi imela rezervirane redne lete v Slovenijo, vendar so bili zaradi razmer in odpovedi letov vsi po vrsti odpovedani. »Med tem časom sva si rezervirala dva različna aviona in oba sta bila skenslana. Potem se je let skenslal še tretjič,« opisuje. Po njenih besedah je od začetka dogajanja minilo že skoraj šest dni, ko sta še vedno iskala načine, kako priti v Slovenijo. V tem času naj bi bila tudi v stiku z eno izmed oseb, ki je sodelovala pri organizaciji evakuacijskih poletov. Ta naj bi ji na koncu svetovala, naj se vendarle prijavi na enega izmed njih. »Rekla mi je: Lara, prijavi se tja, pojdi na ta let, pojdi v Slovenijo,« je povedala. Dodala je, da se jima iz Dubaja sprva ni tako mudilo kot drugim Slovencem. Po njenih besedah sta želela prepustiti prednost družinam z otroki, ljudem, ki so morali nazaj v službo, ali tistim, ki si niso mogli privoščiti daljšega bivanja v Dubaju. Šele ko so bili odpovedani tudi vsi njuni rezervirani leti, sta se odločila za evakuacijski let.

Z letališča v Maskatu so pripeljali potnike, ki so bili v Dubaju. Brnik, 5. marec 2026 FOTO: Leon Vidic

Velik del kritik na spletu se je nanašal tudi na njeno izjavo, da se namerava po kratkem obisku vrniti nazaj v Dubaj, če se bodo razmere tam umirile. Prav ta kombinacija - prihod z evakuacijskim letom, urejanje trepalnic in podaljškov ter napoved skorajšnje vrnitve - je na družbenih omrežjih sprožila največ odzivov. Vplivnica pravi, da ne razume, zakaj bi bila takšna odločitev sporna. »Razumem, da je marsikoga zmotilo, ko sem rekla, da se bom vrnila nazaj v Dubaj, ampak ne vidim razloga, zakaj se ne bi vrnila, če se situacija tam pomirja,« je povedala. Dodala je, da se v Slovenijo ni vrnila z namenom, da bi tukaj ostala dlje časa, temveč le za krajši čas zaradi obveznosti, ki jih ima v domovini.

Kritike na račun nekaterih potnikov

V svojem videu se je dotaknila tudi dogajanja med Slovenci, ki so bili v času zaostrenih razmer v Dubaju. Povedala je, da je bila del skupine približno 30 Slovencev na Instagramu, kjer so si med seboj izmenjevali informacije o letih in razmerah. Ker naj bi imela s partnerjem v Dubaju stanovanje in avtomobil, je drugim ponudila tudi pomoč. »Napisala sem, da če kdo rabi prenočišče ali prevoz, da imava prostor še za dva ali tri ljudi,« je povedala. Dodala je, da je prejela veliko sporočil z vprašanji o letih in organizaciji poti ter da je poskušala pomagati, kolikor je lahko. Organizacijo evakuacijskega leta je sicer ocenila pozitivno. »Organizacija je bila super, vse je šlo gladko,« je dejala in poudarila, da je Sloveniji za takšno pomoč hvaležna. »Svaka čast Sloveniji, da ji je uspelo poslati evakuacijska letala in pomagati toliko ljudem.«

Na brniškem letališču je 4.3. pristalo letalo s Slovenci z Bližnjega vzhoda na poti iz Omana. FOTO: Bobo

Evakuacijski leti za Slovence iz kriznih območij Evakuacijske polete za slovenske državljane v kriznih razmerah praviloma organizira ministrstvo za zunanje in evropske zadeve v sodelovanju z drugimi državami članicami EU ali partnerskimi državami. Namenjeni so državljanom, ki se zaradi zaostrenih razmer, zaprtja zračnega prostora ali odpovedi komercialnih letov ne morejo vrniti domov z rednimi linijami. Takšni poleti se organizirajo predvsem v izrednih okoliščinah, kot so vojaški konflikti, naravne nesreče ali večje varnostne krize. V preteklosti je Slovenija evakuacijske polete organizirala že večkrat.

Kljub temu pa je znova kritizirala vedenje nekaterih posameznikov. Po njenih besedah naj bi med čakanjem na letališču slišala tudi žaljive komentarje na račun domačinov. »Od rasističnih komentarjev do Arabcev do zmerjanja, da ne vedo, kje je Slovenija,« opisuje. Dodala je, da so se nekateri potniki po njenem mnenju neprimerno vedli tudi ob pozivih za vkrcanje. »Vsakič, ko se je slišala Ljubljana, so nekateri skakali čez kovčke in trakove, da bi bili prvi v vrsti,« trdi. Spomnila je tudi na spor med letom, ki ga je omenila že v prejšnjem videu. Kot pravi, je želela nekoliko spustiti naslonjalo sedeža, kar je zmotilo potnika za njo. »Potem me je celo pot zanalašč butal v sedež in mi mahal z roko pred obrazom,« je opisala.

Ostre reakcije in grožnje na spletu

Vplivnica se je odzvala tudi na sporočila, ki jih je po objavi prvih videov prejela na družbenih omrežjih. Po njenih besedah so ji nekateri uporabniki pošiljali tudi grožnje. »Ljudje mi pišejo, naj se ubijem, da naj s**zdim od tod, da me bodo ubili ali tožili,« je povedala in dodala, da so se mnogi odzvali na podlagi nekajsekundnih izsekov njenega videa, ne da bi poslušali celotno razlago. Svojo izjavo je zaključila z besedami, da je želela s posnetkom predstaviti celotno zgodbo in svojo plat dogodkov. »To je moja ena in edina izjava glede tega,« je dodala.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images