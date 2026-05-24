Po čestitki Netanjahuja Janši sta se prvak SDS in Golob takole »zapela« na X-u: »Umirite se. In prenehajte zlorabljati profil ...«

Predsedniku SDS Janezu Janši je po petkovi izvolitvi za novega predsednika vlade v soboto v telefonskem pogovoru čestital izraelski premier Benjamin Netanjahu. Z Janšo sta se dogovorila, da bosta sodelovala pri ponovnem vzpostavljanju prijateljskih odnosov in sodelovanja med državama, je danes na družbenem omrežju X zapisal Netanjahu. Po Netanjahujevem zapisu se je na tem omrežju oglasil predsednik stranke Gibanje Svoboda Robert Golob, ki je bil zelo kritičen.

»Včeraj sem govoril s prijateljem Janezom Janšo in mu čestital za ponovno izvolitev za predsednika slovenske vlade,« je danes sporočil Netanjahu. »Želim mu veliko uspeha,« je še zapisal. Premier, ki opravlja tekoče posle, Golob je v odzivu na čestitko zapisal, da bo Slovenija po vodstvom Janše »podpornica Benjamina Netanjahuja, skrajnega politika, vojnega zločinca, glavnega krivca za genocid v Gazi, zatiralca človekovih pravic palestinskega prebivalstva, konstantnega kršitelja načel mednarodnega prava, vrednot moderne mednarodne skupnosti in politika, ki je v Izraelu predmet preiskav domnevnih goljufij, podkupnin in zlorab zaupanja«, je razvidno iz objave Vlade RS na družbenem omrežju X. Po Golobovi oceni Janša »tako postavlja Slovenijo na sramotno stran zgodovine«.

Janša Golobu ni ostal dolžan. Na X-u se je odzval z besedami: »Umirite se. In prenehajte zlorabljati profil @vladaRS. Objavil sem tudi sam čestitke (ljudje so dostojni in čestitajo za razliko od vas) in jih bom tudi v prihodnje tako kot prihajajo, od vseh predsednikov vlad, s katerimi ima RS diplomatske odnose. In v prihodnje se bomo trudili, da krog prijateljskih držav povečamo in ne skrčimo, kar ste počeli vi. Koliko tujih državnikov pa vas je obiskalo v zadnjih 4 letih? Pa še to. Če so v Izraelu res taki zločinci kot pravite, zakaj ste po objavi parih korupcijskih posnetkov odstopili od tožbe?«

Čestitke drugih

Janša je po petkovi izvolitvi med drugim prejel čestitke predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, predsednika Evropskega sveta Antonia Coste in predsednice Evropskega parlamenta Roberte Metsola. Poleg tega so mu čestitali tudi premierji Hrvaške, Italije in Ukrajine ter izraelski zunanji minister Gideon Sar.