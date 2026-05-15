Po Demokratih tudi pri NSi potrdili, da gredo v vlado s SDS

Po tem, ko je stranka Demokrati v četrtek kot prva potrdila, odločitev izvršilnega odbora stranke, da gredo v koalicijo s SDS ter NSi, SLS in Fokusom, so po pregledu koalicijske pogodbe enako storili še pri NSi. Da se bo Nova Slovenija pridružila stranki SDS v že četrti Janševi vladi, sicer ni nikakršno presenečenje. Če so Demokrati na začetku koalicijskih pogajanj še nekoliko cincali in so potrebovali dalj časa, da s SDS uskladijo zahteve in pričakovanja, so bili v NSi od začetka jasni, da je njihov program dovolj podoben programu SDS, da s sodelovanjem ne bi smelo biti težav.

Odločitev je pred nekaj trenutki uradno potrdil predsednik NSi Jernej Vrtovec, ki je po seji sveta stranke dejal, da »držimo pravo linijo, držimo se prave poti«, in dodal, da upa, da bo nova vlada začela delati čim prej, »ker Slovenija to potrebuje«. »NSi je enotna in vstopa na pot štiriletnega obdobja, ki verjamem, da bo ponudil nove razvojne kompetence, aktivnosti in vizijo, ki jo Slovenija potrebuje, da bo uspešna država,« je še dejal Vrtovec.