Po denar prihodnosti kar na Petrol! Tako preprosto kot plačilo goriva

Od skrivnostne valute do darila

Še pred nekaj leti je bil bitcoin nekaj skrivnostnega, rezerviran za računalniške navdušence in tiste, ki so z zanimanjem spremljali vzpone in padce na kriptoborzah. Danes pa ga lahko kupi skoraj vsak – celo med točenjem goriva ali plačilom kave na Petrolu. Digitalna valuta, o kateri se je nekoč govorilo kot o »denarju prihodnosti«, je zdaj postala resničnost, do katere lahko pridete z enim samim nakupom na blagajni.

Z bitcoin kuponom podjetja BitIns Slovenci vstopajo v kriptosvet brez zapletenih registracij, brez bančnih zapletov in brez čakanja. Kupon je mogoče kupiti v različnih vrednostih (20, 50, 100 ali 200 EUR), unovči pa se kadar koli v enem letu. Marsikdo ga kupi tudi kot darilo kot simbol nove dobe, ki združuje radovednost, tehnologijo in nekaj iskrivega presenečenja. Digitalna prihodnost je očitno bližje, kot smo si mislili – na Petrolu.

Do kupona v nekaj korakih

Nakup bitcoina na Petrolu je danes tako preprost, da ga lahko opravimo kar mimogrede, med vsakodnevnimi opravki. FOTO: Črt Piksi

Nakup bitcoina danes ni več zapleten. Pravzaprav je preprost skoraj tako kot nakup darilne kartice.

1. Na vsakem Petrolovem prodajnem mestu po Sloveniji lahko izberete bitcoin kupon podjetja BitIns v poljubni vrednosti, ga preprosto plačate na blagajni in prejmete račun z unikatno kodo.

2. To kodo nato vpišete na spletni strani bitins.net ali jo preprosto skenirate prek QR kode. Vse, kar potrebujete, je digitalna denarnica, kamor se prenese vaš bitcoin.

3. Kupon lahko unovčite kadar koli v naslednjem letu po nakupu. V nekaj urah je transakcija zaključena, sredstva pa vidna v vaši denarnici.

Vse poteka hitro, pregledno in v zaupanja vrednem okolju, kjer imajo uporabniki popoln nadzor nad svojim nakupom. Tako je pot do bitcoina postala preprosta in varna, tako vsakdanja kot obisk bencinske črpalke.

Zakaj BitIns?

Ker je preprost, dostopen in varen.

Z BitIns kuponom lahko do bitcoina pridete brez zapletenih postopkov in brez bančnega računa. Uporabniki pravijo, da je največja prednost preglednost. Ob unovčitvi velja vnaprej določena provizija 9,5 %, zato točno veste, koliko plačate in koliko prejmete. Poleg tega je vse skupaj zasnovano v zaupanja vrednem okolju, kjer ste vi tisti, ki imate popoln nadzor nad svojim nakupom.

Danes je BitIns prisoten že na več kot 300 Petrolovih prodajnih metih v Sloveniji, kar dokazuje, da zanimanje za preproste in varne načine nakupa bitcoina hitro raste. Za mnoge je to prvi korak v svet kriptovalut in hkrati dokaz, da lahko tudi digitalna prihodnost deluje popolnoma preprosto.

Zakaj se Slovenci odločajo za bitcoin?

Z BitIns kuponom lahko v kriptosvet vstopijo tudi tisti, ki o tehnologiji ne vedo veliko. FOTO: Shutterstock

Bitcoin prinaša svobodo plačevanja brez posrednikov in brez omejitev, ki jih pogosto spremljajo klasične finančne storitve. Nakazila so hitra, varna in pregledna, uporabniki pa imajo popoln nadzor nad svojimi sredstvi. Prav ta občutek neodvisnosti je tisto, kar številne Slovence najbolj pritegne.

Digitalna valuta postaja vse bolj del vsakdanjika. Po svetu jo že sprejemajo znana podjetja, kot so Microsoft, PayPal in številne spletne platforme, pa tudi vedno več manjših trgovin in ponudnikov storitev. Za mnoge je bitcoin zanimiv tudi zato, ker ga lahko uporabijo kot naložbo ali preprosto za preizkus novih tehnologij, ki bodo v prihodnosti del našega vsakdana.

Za Slovence je dodaten razlog tudi praktičnost, ne glede na to, ali kriptovalute šele spoznavajo ali jih že uporabljajo.

Preprosto, varno in slovensko

FOTO: Črt Piksi

BitIns je slovensko podjetje, ki že skoraj desetletje razvija rešitve za hiter in zaupanja vreden dostop do kriptovalut. Njihov sistem bitcoin kuponov je postal sinonim za preprost nakup brez zapletenih postopkov, registracij ali čakanja na odobritve. Uporabniki cenijo možnost, da nakup opravijo pri zanesljivem prodajalcu, kot je Petrol.

Z združitvijo domačega znanja in sodobne tehnologije je BitIns pokazal, da lahko tudi Slovenci v svet digitalnih valut vstopimo samozavestno, hitro in na način, ki ostaja blizu našim vsakdanjim navadam.

Ali prepoznate pasti?

Bitcoin je varen, dokler ste previdni pri izbiri ponudnika in zaščiti svojih podatkov. Vedno preverite, ali uporabljate uradno spletno stran ponudnika, preden vnesete svoje podatke. FOTO: Roman Šipić

S svetom kriptovalut so se, tako kot pri vsaki finančni novosti, pojavili tudi tisti, ki želijo izkoristiti nepozorne uporabnike. Internet je poln obljub o »zagotovljenem zaslužku«, »novih priložnostih« in »skrivnih naložbah«, ki obljubljajo visoke donose v kratkem času. Takšnim sporočilom se je najbolje izogniti. Pravilo je preprosto: če nekaj zveni predobro, da bi bilo res, najbrž ni.

Med najpogostejšimi pastmi so ponarejene spletne strani in aplikacije, ki posnemajo znane ponudnike in s tem pridobijo uporabniške podatke. Tovrstne prevare so pogosto videti zelo prepričljive, z logotipi znanih podjetij in lažnimi oglaševalskimi akcijami. Prav tako so pogosti neznani posredniki, ki se predstavljajo kot »svetovalci« ali »posredniki pri nakupu kriptovalut« in uporabnika po telefonu ali e-pošti prepričujejo, naj nakaže denar. Veliko tveganje so tudi phishing sporočila. To so elektronska pošta ali povezave, ki vodijo do lažnih prijavnih strani in kradejo gesla ali zasebne ključe.

Kako se torej zaščititi?

Najpomembneje je, da kriptovalute kupujete preko preverjenih in uradnih ponudnikov, kot je bitins.net, ter vedno uporabljate uradne kanale za unovčitev kuponov. Nikoli ne delite svojih gesel, osebnih podatkov ali zasebnih ključev z drugimi niti s tistimi, ki se predstavljajo kot »zaposleni v podpori«. Bodite previdni pri vseh obljubah o »zagotovljenih« donosih ali »ekskluzivnih ponudbah«, ki zahtevajo hitro odločitev.

Z nekaj osnovne previdnosti in zdravega razuma je mogoče pasti zlahka prepoznati in se jim izogniti. Ključ je v zaupanju preverjenim partnerjem in uporabi uradnih, preglednih rešitev, ki omogočajo popoln nadzor nad lastnimi sredstvi.

Več informacij o postopku nakupa in unovčenja poiščite na www.bitins.net . Po kupon bitcoin na Petrol!

Kriptovalute niso zakonsko priznane kot denarno sredstvo in niso predmet nadzora centralnih bank ali drugih regulatorjev. Njihova vrednost je lahko zelo volatilna in vlagatelji lahko izgubijo del ali celotno naložbo. Preden se odločite za nakup kriptovalut, se seznanite z vsemi tveganji, pogoji ponudnika in morebitnimi davčnimi obveznostmi. To besedilo je zgolj informativne narave in ni investicijski nasvet. Vsaka odločitev o naložbi je izključno vaša lastna odgovornost. Priporočamo, da se pred naložbo po potrebi posvetujete z neodvisnim finančnim svetovalcem. Petrol d.d. Ljubljana zgolj posreduje pri prodaji kuponov bitcoin v imenu in na račun prodajalca.

Naročnik oglasne vsebine je Petrol.