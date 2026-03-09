Po devetih čarterskih letih 912 Slovencev doma, ministrstvo pomaga preostalim

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve še naprej pomaga pri iskanju alternativnih poti za vrnitev v domovino vsem slovenskih državljanov, ki se še nahajajo na kriznih območjih Bližnjega vzhoda. Pomaga tudi tistim, ki se zaradi motenj v letalskem prometu v regiji ne morejo vrniti iz drugih, sicer varnih destinacij, poudarjajo na ministrstvu. Ob tem ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) slovenskim državljanom svetuje, da tudi sami aktivno iščejo možnosti vrnitve pri ponudnikih, pri kateri so kupili letalske karte.

Če bo ministrstvo prejelo informacije o ponudnikih, ki organizirajo dodatne komercialne lete z destinacij, kjer se nahajajo slovenski državljani, bo o tem obvestilo javnost, so danes zapisali na družbenem omrežju X.

Ob tem so pozvali vse potnike, ki so že pridobili vozovnice za odhod s teh območij ali pa so jih že zapustili, naj jim to sporočijo na odhod.mzez@gov.si. Kot so še dodali, je tudi ta teden slovenskim državljanom zaradi razmer na Bližnjem vzhodu na voljo številka klicnega centra 114 za pomoč z nasveti in informacijami glede varne vrnitve v domovino.

Slovenija je sicer v soboto zvečer po pristanku še dveh letal s slovenskimi državljani iz Rijada končala evakuacijo Slovencev, ki so zaradi vojne obtičali na Bližnjem vzhodu. Skupno je vlada zagotovila devet čarterskih letov, po podatkih vladnega urada za komuniciranje pa so v domovino pripeljali 912 slovenskih državljank in državljanov ter 146 državljanov EU in drugih držav.