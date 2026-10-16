Preobrat na RTV Slovenija! Po devetih mesecih podpisali pogodbe za vrtoglavih 10,5 milijona evrov

Po dolgotrajnem zapletu glede državnega denarja je na RTV Slovenija vendarle prišlo do preobrata. Vodstvo javnega zavoda je po devetih mesecih spora z vlado podpisalo pogodbe za financiranje narodnostnih programov. Na mizi je več kot deset milijonov evrov, ki jih RTV Slovenija potrebuje za izvajanje svojih nalog. Zakaj so se tako dolgo zapletali pri denarju, ki je zakonsko namenjen narodnostnim programom? S tem se končuje večmesečni spor med vodstvom javnega zavoda in državo glede pogojev za nakazilo proračunskih sredstev. Vodstvo RTV Slovenija je namreč doslej vztrajalo, da mu denar pripada neposredno na podlagi zakona in da za njegovo izplačilo ni treba sklepati dodatnih pogodb. Vladni urad za narodnosti pa je zahteval pogodbeno ureditev financiranja.

Več kot deset milijonov evrov: kdo bo dobil koliko?

Za financiranje narodnostnih programov so predvideni naslednji zneski:

6.735.183 evrov za radijske in televizijske programe italijanske narodne skupnosti.

3.770.397 evrov za radijske in televizijske programe madžarske narodne skupnosti.

Skupaj to pomeni 10.505.580 evrov proračunskih sredstev.

Denar je namenjen izvajanju programov za obe ustavno priznani narodni skupnosti v Sloveniji, ki jih RTV Slovenija zagotavlja v okviru javne službe.

Zakaj so se sploh sprli?

V ozadju zapleta so bila različna stališča glede načina financiranja in pogojev, pod katerimi država zagotavlja denar za narodnostne programe.

RTV Slovenija je menila, da zakonska ureditev že sama določa pravico do sredstev. Državna stran pa je vztrajala pri pogodbah, ki urejajo tudi namensko porabo denarja. Vprašanje ni bilo zgolj finančno. V vodstvu RTV Slovenija so namreč izražali pomisleke, da bi lahko pogodbeni pogoji posegali v programsko avtonomijo javnega zavoda. Predsednik sveta RTV Slovenija Goran Forbici je že pred časom opozarjal, da država ne bi smela odločati o vsebini programa javne radiotelevizije.

RTV v finančnih težavah: ogrožena so bila celo izplačila plač

Spor glede financiranja je potekal v času, ko se je RTV Slovenija spopadala z resnimi likvidnostnimi težavami. Predsednica uprave Natalija Gorščak je septembra opozorila, da ima zavod težave pri pridobivanju bančnega posojila. Uprava zato ni izključevala niti možnosti zamika izplačila oktobrskih plač in honorarjev. RTV Slovenija je med letom uporabljala tudi kratkoročna posojila iz državne zakladnice. Znesek teh posojil je bil omejen na 9,5 milijona evrov, dodatnega povečanja pa po pojasnilih finančnega ministrstva ni bilo mogoče zagotoviti.

Pogodbe so podpisali, a pri svojem stališču vztrajajo

Na RTV Slovenija pojasnjujejo, da so se za podpis odločili predvsem zaradi odgovornosti do zaposlenih in zagotavljanja nemotenega izvajanja javne službe. Ob tem poudarjajo, da podpis pogodb ne pomeni spremembe njihovega pravnega stališča. Še vedno namreč menijo, da financiranje narodnostnih programov izhaja neposredno iz zakona.

Zakon določa, da se iz državnega proračuna za narodnostne programe zagotavljajo namenska sredstva v višini, ki ustreza desetim odstotkom RTV-prispevka, zbranega v prejšnjem letu.